Приглашаем на риторическую битву Лиги дебатов

4 апреля 2024 года стартует самое долгожданное событие любителей жарких дискуссий и искусной полемики – Лига дебатов, проводимая Студенческим парламентским клубом Первого управленческого.

Лига ставит ребром самые острые вопросы не только России, но и всемирного сообщества. И именно здесь ты сможешь сформировать своё независимое мнение по самым животрепещущим вопросам.

Если ты ярый защитник своего мнения, закалённый во многих словесных перепалках, то никогда не будет лишним стать осведомлённым в новых темах.

Дебаты начнутся в холле ЦУВП 4 апреля в 14:00.

Для участия в дискуссиях необходимо зарегистрироваться, заполнив простую форму.

