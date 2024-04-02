Приглашаем на риторическую битву Лиги дебатов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
4 апреля 2024 года стартует самое долгожданное событие любителей жарких дискуссий и искусной полемики – Лига дебатов, проводимая Студенческим парламентским клубом Первого управленческого.
Лига ставит ребром самые острые вопросы не только России, но и всемирного сообщества. И именно здесь ты сможешь сформировать своё независимое мнение по самым животрепещущим вопросам.
Если ты ярый защитник своего мнения, закалённый во многих словесных перепалках, то никогда не будет лишним стать осведомлённым в новых темах.
Дебаты начнутся в холле ЦУВП 4 апреля в 14:00.
Для участия в дискуссиях необходимо зарегистрироваться, заполнив простую форму.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 2.04.2024
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