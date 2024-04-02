Правительство направит 1,8 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградской области

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Решение принято по поручению Президента.

Документ Распоряжение от 30 марта 2024 года №754-р

Правительство продолжает оказывать поддержку Калининградской области, столкнувшейся с внешними ограничениями на транзит грузов из других регионов страны. На субсидирование таких перевозок морским транспортом будет направлено 1,8 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства поступят из федерального бюджета и будут направлены Росморречфлоту, который распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками.

Принятое решение обеспечит стабильную перевозку грузов в Калининградскую область и за её пределы, поможет не допустить роста цен на товары и поддержать промышленные предприятия самого западного региона страны. Предполагается, что благодаря федеральным субсидиям до конца 2024 года общий объём таких перевозок составит не менее 600 тыс. т.

Принять решения, обеспечивающие предоставление в 2023–2024 годах субсидий для возмещения расходов на осуществление морских перевозок грузов в Калининградскую область и из этой области, а также определить объёмы таких перевозок Правительству поручил Президент по итогам совещания с членами кабмина, состоявшегося 27 сентября 2023 года. По итогам 2023 года грузоперевозчикам было перечислено более 2,2 млрд рублей. Объём перевозок с использованием средств субсидий составил более 744 тыс. т.

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