Политехники обсудили вопросы противодействия терроризму, коррупции, новым вызовам и угрозам

28 марта под председательством члена комитета Государственной Думы Федерального Собрания России по обороне Виктора Заварзина прошло заседание объединенной комиссии при Межпарламентской Ассамблее СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.

Участие в заседании приняли парламентарии стран СНГ, представители уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, образовательных и научных учреждений, международных организаций.

Законодатели, представители силовых ведомств и академического сообщества рассмотрели концепцию проекта модельного закона «О территориальной обороне», дали оценку проектам концепций новой редакции модельного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и модельного закона «О противодействии использованию автономных и роботизированных систем в террористических и экстремистских целях». А также обсудили проект рекомендаций по совершенствованию правового регулирования деятельности пограничных ведомств государств СНГ в сфере противодействия терроризму и предложения рекомендаций по антикоррупционному просвещению.

Предложения рекомендаций по антикоррупционному просвещению разработаны в рамках международного взаимодействия Политехнического университета Петра Великого (Россия) и Андижанского педагогического института (Республика Узбекистан).

При поддержке председателя экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ Андрея Рудского разработчиками выступили Бахтиер Расулов (ректор Андижанского педагогического института) и Дмитрий Мохоров (директор ВШ ЮиСТЭ Политехнического университета). Председатель объединенной комиссии Виктор Заварзин отметил актуальность вопроса и необходимость его дальнейшего продвижения, в том числе включения в перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2023-2025 годы.

Дальнейшая работа парламентариев продолжилась в постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, в которой также приняли участие политехники, совместно с коллегами из Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

