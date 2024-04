Поделись любимым маршрутом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Приглашаем принять участие в Пятом общегородском онлайн-конкурсе маршрутов «Покажи Москву!»

Ключевой задачей Конкурса является поиск и создание уникальных туристических маршрутов по различным округам города Москвы, соответствующих запросам и ожиданиям приоритетных целевых групп.

Подать заявку можно по одному из пяти направлений: история, экология, спорт, культура транспорт.

После рассмотрения заявок экспертное жюри определит 5 победителей конкурса, еще 12 лучших работ будут выбраны путем онлайн-голосования.

Заявки на участие принимаются до 13 мая 2024 года.

Подробности конкурса и критерии оценки на официальном сайте.

Конкурс «Покажи Москву!» проводится с 2020 года и традиционно объединяет лучшие авторские предложения по туристическим маршрутам, достопримечательностям и интересным местам столицы. За всю историю проведения Конкурса подано более 1100 идей проведения экскурсий.

