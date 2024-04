Объявлен конкурс видеороликов на тему ЗОЖ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Отдел психологической службы Управления молодёжной политики и воспитательной работы ГУУ объявляет конкурс лучших видеороликов на тему: «Чистое поколение».

Конкурс проводится с 27 марта по 14 апреля 2024 года в дистанционном формате.

Формат роликов аналогичен reels – вертикальное видео длительностью не более 60 секунд. Задача конкурсантов: показать, как молодёжь нашего вуза выражает свое негативное отношение к незаконному потреблению наркотических средств и психоактивных веществ, а также пропагандируют здоровый образ жизни.

Принять участие в конкурсе могут все желающие студенты ГУУ. Для этого необходимо снять видеоролик, зарегистрироваться по ссылке и загрузить файл в соответствующий раздел регистрационной формы.

Максимальное количество заявок от одного студента – 3 шт.

Голосование пройдет в социальных сетях ГУУ. Подведение итогов конкурса – 29 апреля 2024 года.

Победитель получит приз!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI