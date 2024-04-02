Объявлен конкурс видеороликов на тему ЗОЖ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Отдел психологической службы Управления молодёжной политики и воспитательной работы ГУУ объявляет конкурс лучших видеороликов на тему: «Чистое поколение».
Конкурс проводится с 27 марта по 14 апреля 2024 года в дистанционном формате.
Формат роликов аналогичен reels – вертикальное видео длительностью не более 60 секунд. Задача конкурсантов: показать, как молодёжь нашего вуза выражает свое негативное отношение к незаконному потреблению наркотических средств и психоактивных веществ, а также пропагандируют здоровый образ жизни.
Принять участие в конкурсе могут все желающие студенты ГУУ. Для этого необходимо снять видеоролик, зарегистрироваться по ссылке и загрузить файл в соответствующий раздел регистрационной формы.
Максимальное количество заявок от одного студента – 3 шт.
Голосование пройдет в социальных сетях ГУУ. Подведение итогов конкурса – 29 апреля 2024 года.
Победитель получит приз!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 2.04.2024
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