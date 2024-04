НГУ принял участие в передвижной образовательной выставке российских вузов по городам Китая

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – С 20 по 28 марта 2024 г. проходила передвижная образовательная выставка российских вузов по городам Китая (Пекин, Синьян, Хэби, Сиань, Янлин, Чунцин). Основным организатором выставки выступил российский культурный Центр в Пекине при поддержке Новосибирского государственного университета и образовательной корпорации Миньян. Площадки для передвижной выставки были организованы департаментами образования городов и провинций КНР.

Новосибирскую область на выставке также представляли Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский государственный аграрный университет. В российском культурном центре в Пекине в рамках деятельности Представительства вузов Новосибирской области в Китае были презентованы образовательные программы всех вузов города Новосибирска.

Около 7 000 потенциальных абитуриентов (школьников, студентов) познакомились с тем, какие возможности предоставляет НГУ и в чем преимущества обучения в университете. Были проведены деловые встречи с потенциальными партнерами — вузами КНР.

— В передвижной выставке по городам Китая приняли участие представители 17 российских университетов. Отличительная особенность выставки в том, что впервые столь масштабная делегация российских вузов посетила города провинции Шаньси и город федерального значения Чунцин, — отметил Евгений Сагайдак, начальник Управления экспорта образования Новосибирского государственного университета.

Напомним, что в октябре 2023 года было подписано соглашение об открытии представительства вузов Новосибирской области в Пекине. Партнером по данному проекту является китайская образовательная корпорация Миньян (Beijing Mingyang Weilai Education Technology Co.). Определяющая, интегрирующая роль в создании представительства принадлежит Новосибирскому государственному университету, который уже много лет ведет активную деятельность в сфере экспорта российского образования. Это первая в России подобная инициатива, когда в Поднебесной было создано представительство вузов сразу целого региона.

