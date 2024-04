НГУ вошел в ТОП-10 ESG-рэнкинга вузов стран ЕАЭС

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце марта Национальное рейтинговое агентство и ESG Consulting представили ESG-рэнкинг вузов стран ЕАЭС. Исследование охватывает Россию, Армению, Белоруссию и Казахстан. В рэнкинге лидируют российские учебные заведения, которые представляют сразу несколько регионов России. НГУ вошел в ТОП-10 рэнкинга, наряду с Высшей школой экономики, Российским университетом дружбы народов, Национальным исследовательским технологическим университетом МИСИС и другими вузами.

В основе исследования — комплексная методология, охватывающая как три миссии университета (образовательную, научно-исследовательскую и социальную), так и три «измерения» концепции устойчивого развития и ESG-подхода (экологическое, социальное, экономико-управленческое). ESG-рэнкинг университетов представляет собой ранжирование вузов по значениям интегрального индекса, объединяющего 45 показателей, которые сгруппированы в пять блоков.

— Мы впервые участвовали в данном рейтинге. Для нас было важно увидеть позиции НГУ среди университетов, интегрирующих ESG принципы в свою деятельность. В НГУ активно продвигается ESG повестка, причем по всем трем «измерениям» концепции ESG-подхода. У нас реализуются профильные образовательные программы, проводятся научные и прикладные исследования по тематикам ESG. Так, в рамках стратегического проекта «Научный инжиниринг» (входит в программу «Приоритет 2030») реализуется проект по захоронению CO2. Также университет внедряет экологические мероприятия, среди которых мониторинг окружающей среды, раздельный сбор некоторых видов отходов, мероприятия по снижению теплопотерь и многое другое, — комментирует ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

В НГУ реализуются профильные образовательные программы по ESG-тематике. Так, на Экономическом факультете НГУ создана магистерская программа «Управление бизнесом для устойчивого развития». Кроме того, студенты разных направлений подготовки в ходе обучения имеют возможность выбрать в качестве спецкурса программу, в которой затрагиваются вопросы экологии, природопользования и устойчивого развития, а также принять участие в регулярных научных семинарах, посвященных ESG вопросам.

— Магистерскую программу «Управление бизнесом для устойчивого развития» мы открыли в 2023 году. Наша задача — содействовать формированию нового поколения руководителей, которые понимают, что такое «зеленая экономика» и умеют видеть в этом возможности для развития. В рамках образовательной программы мы стараемся сформировать у всех студентов системное представление о том, как различные ключевые субъекты в обществе и экономике воспринимают глобальные экологические вызовы и вносят свой вклад в их решение. В то же время мы стремимся к тому, чтобы программа была максимально прикладной. Поэтому еще в ходе обучения наши студенты участвуют в решении реальных задач бизнеса, связанных с устойчивым развитием. Так, наш стабильный партнёр, с которым мы плотно взаимодействуем, — Климатический центр НГУ. Также мы сотрудничаем с новосибирской компанией «Арктика Сити», которая занимается раздельным сбором мусора и активно изучает вопросы дальнейшей его переработки, — рассказывает Елена Лиманова, замдекана Экономического факультета НГУ по магистратуре.

В 2021 году в НГУ был создан Климатический центр, одна из целей которого — объединение усилий взаимодействия науки, региона и бизнеса для разработки технологических решений увеличения поглощения и учета углерода, экономического апробирования этих решений.

— Климатический центр НГУ динамично развивается и осваивает новые направления. Мы сейчас не только изучаем климатические изменения, нашу деятельность можно охарактеризовать более широко. Мы в целом занимаемся экологическим мониторингом, экспертизой, так, в сотрудничестве с Экономическим факультетом НГУ организуем производственную практику для магистрантов ЭФ с актуальными тематиками в области устойчивого развития. Также мы осуществляем образовательную деятельность — организуем практику по ботанике для студентов 1-го курса Факультета естественных наук на территории карбонового полигона НГУ, — комментирует Сергей Цветков, специалист Климатического центра НГУ.

Также университет многое делает для создания комфортной среды для работы и обучения, оказывает реальную поддержку уязвимым группам студентов и сотрудников. Кроме того, в НГУ действуют более 70 студенческих объединений, которые реализуют проекты в сфере образования, культуры, спорта. Студенты вуза активно участвуют в общественной деятельности, благотворительных и волонтерских мероприятиях.

