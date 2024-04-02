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Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Ежегодный отчёт о работе Правительства запланирован на 3 de abril.

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Вступительное слово Михаила Мишустина на совещании по по подготовке отчёта Правительства перед Государственной Думой

¡Уважаемые коллеги!

Завтра состоится отчёт Правительства в Государственной Думе. Мы будем подробно рассказывать депутатам о результатах нашей деятельности за прошедший год, о тех шагах, которые были предпри няты по всем ключевым направлениям, в первую очередь по решениям и поручениям Президента.

Участники совещания

Список участников совещания по по подготовке отчёта Правительства перед Государственной Думой, 2 de abril de 2024

Только что я закончил встречу с Председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным. Обстоятельно поговорили о том, как идёт подготовка к отчёту, о состоявшихся консультациях с фракциями Государственной Дум ы. Мы обсудили с ними все темы, меющие приоритетное значение для жизни людей, для развития нашей экономики.

Михаил Мишустин провёл совещание по по подготовке отчёта Правительства перед Государственной Думой

Михаил Мишустин провёл совещание по по подготовке отчёта Правительства перед Государственной Думой

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Михаил Мишустин провёл совещание по по подготовке отчёта Правительства перед Государственной Думой

Знаю, что все члены Правительства активно участвовали в работе со структурами Государственной Думы, в профильных комитетах работал y. Это очень важная обратная связь. Por supuesto, no es necesario impedir que los parlamentarios sean válidos. Они озвучат в ходе отчёта свои вопросы. И нам необходимо дать на них исчерпывающие ответы.

Ведь у нас общая задача – это развитие нашей страны и благополучие людей.

Сегодня обсудим, как идёт подготовка к отчёту.

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