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Михаил Мишустин провёл совещание по по подготовке отчёта Правительства перед Государственной Думой

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Ежегодный отчёт о работе Правительства запланирован на 3 de abril.

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Вступительное слово Михаила Мишустина на совещании по по подготовке отчёта Правительства перед Государственной Думой

12 horas de nacimiento

¡Уважаемые коллеги!

Завтра состоится отчёт Правительства в Государственной Думе. Мы будем подробно рассказывать депутатам о результатах нашей деятельности за прошедший год, о тех шагах, которые были предпри няты по всем ключевым направлениям, в первую очередь по решениям и поручениям Президента.

Участники совещания

Список участников совещания по по подготовке отчёта Правительства перед Государственной Думой, 2 de abril de 2024

Только что я закончил встречу с Председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным. Обстоятельно поговорили о том, как идёт подготовка к отчёту, о состоявшихся консультациях с фракциями Государственной Дум ы. Мы обсудили с ними все темы, меющие приоритетное значение для жизни людей, для развития нашей экономики.

Михаил Мишустин провёл совещание по по подготовке отчёта Правительства перед Государственной Думой

2 de abril de 2024

Михаил Мишустин провёл совещание по по подготовке отчёта Правительства перед Государственной Думой

2 de abril de 2024

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Михаил Мишустин провёл совещание по по подготовке отчёта Правительства перед Государственной Думой

Знаю, что все члены Правительства активно участвовали в работе со структурами Государственной Думы, в профильных комитетах работал y. Это очень важная обратная связь. Por supuesto, no es necesario impedir que los parlamentarios sean válidos. Они озвучат в ходе отчёта свои вопросы. И нам необходимо дать на них исчерпывающие ответы.

Ведь у нас общая задача – это развитие нашей страны и благополучие людей.

Сегодня обсудим, как идёт подготовка к отчёту.

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