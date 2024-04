Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Министерство экономического развития Российской Федерации и Ассоциация центров энергосбережения «РАЦЭС» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель соглашения – развитие долгосрочного сотрудничества для реализации эффективной государственной политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Подписанное соглашение будет способствовать решению задач в рамках Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Документ предусматривает совместную работу над инновациями в сфере энергосбережения и повышением энергетической эффективности, стимулирование разработок и активное применение российских энергосберегающих технологий. Стороны договорились о партнерстве в области совершенствования системы подготовки и повышения квалификации кадров, а также в сфере популяризации экономии электроэнергии среди населения.

«Государственная политика в области энергоэффективности становится ключевым инструментом для воздействия на климатические изменения и для реализации Стратегии низкоуглеродного развития. Уже в 62 субъектах России принята региональная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В 2023 году утверждена новая комплексная государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», осуществляется разработка и утверждение мероприятий программы. Считаем, что сотрудничество с «РАЦЭС» будет способствовать достижению национальных целей в области энергосбережения», – отметила Ирина Петрунина, директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития.

«Настоящее соглашение – важный шаг в развитии института региональных центров энергосбережения и реализации государственной политики по повышению энергетической эффективности на региональном и муниципальном уровнях, – сказала Татьяна Соколова, генеральный директор Ассоциации центров энергосбережения «РАЦЭС». – Кроме того, оно позволит систематизировать работу по сбору и анализу информации о лучших региональных инициативах и практиках, оценить возможность их масштабирования на всю страну».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI