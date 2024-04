Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Марат Хуснуллин: Участок трассы М-12 «Восток» в Свердловской области готов наполовину Марат Хуснуллин: Участок трассы М-12 «Восток» в Свердловской области готов наполовину Предыдущая новость Следующая новость Марат Хуснуллин: Участок трассы М-12 «Восток» в Свердловской области готов наполовину

Участок третьего этапа дороги Дюртюли – Ачит в Свердловской области протяжённостью 43 км войдёт в состав продолжения скоростной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Его готовность на сегодняшний день составляет 50%, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Дорога Дюртюли – Ачит станет важным связующим звеном трёх регионов страны – Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области, а также участком федеральной трассы М-12 “Восток„, над которой продолжают трудиться тысячи дорожников. Благодаря новой дороге выведем основной транзитный транспорт за пределы населённых пунктов и повысим безопасность движения. Кроме этого, она положительно повлияет на экономику регионов, развитие туризма, создание новых предприятий и рабочих мест. На третьем этапе в Свердловской области уже завершили мероприятия по переустройству инженерных коммуникаций, общий объём работ там выполнен наполовину. На объекте сейчас задействовано 460 человек и 134 единицы техники», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что помимо основного дорожного полотна первой категории также на участке М-12 в Свердловской области построят две развязки, пять мостов и семь путепроводов.

По словам главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, на объекте продолжаются работы на всех искусственных сооружениях этапа, в том числе на мосту через реку Большую Сарану. Его протяжённость составит 540 м, а высота – 57 м. К настоящему моменту мостовики завершили первый из пяти этапов надвижки пролётного строения. Работы выполнили с помощью мощных гидравлических домкратов.

«Также идут работы по устройству выемки и насыпи слоёв дорожной одежды из песчано-гравийной и щебёночно-песчаной смесей, строительству ливневой канализации, опор освещения, линий электроснабжения, инфраструктуры для интеллектуальных транспортных систем. На болотистых участках со слабыми, нестабильными грунтами ведутся работы по замене непригодного грунта, что позволяет обеспечить устойчивость всей конструкции земляного полотна. Кроме того, проводится укладка геосинтетического материала в рамках противокарстовых мероприятий», – добавил Вячеслав Петушенко.

Параллельно со строительством дороги ведётся работа по созданию придорожной инфраструктуры. На новой трассе будет 10 современных многофункциональных зон, где автомобилисты смогут не только заправиться, но и отдохнуть, перекусить и купить товары первой необходимости.

Запустить движение по всему участку М-12 от города Дюртюли до посёлка Ачит планируется в конце 2024 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI