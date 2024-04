Как жить в цифровом мире? В Политехе прошла масштабная научная конференция

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 и 29 марта в Политехе прошла вторая международная научная конференция «Цифровая репутация и цифровая идентичность». В Гуманитарном институте состоялось масштабное междисциплинарное обсуждение идей и результатов исследований, позволяющих осмыслить новые вызовы цифрового пространства.

Сложное и притягательное цифровое будущее уже наступило. Главное, сохранять гибкость и продолжать поиски общего с ним языка , — подчеркнула директор Гуманитарного института Наталья Чичерина, говоря о новых реалиях цифрового пространства.

В обсуждении сложных вызовов для гуманитарных, социальных и технических наук приняли участие представители российского и международного академического сообщества, специалисты в области лингвистики, семиотики, культурологии, социологии, журналистики, психологии и педагогики, а также научные коммуникаторы и организаторы науки. Участники конференции, среди которых были 38 докторов и 35 кандидатов наук, молодые исследователи, начинающие свой путь в профессии, представляли ведущие университетские центры России, а также научные школы исследователей из Австрии, Беларуси, Казахстана, Северной Македонии.

Центральный вектор дискуссии определяли две ключевые темы: как цифровой мир меняет нашу идентичность и как человек использует семиотические ресурсы для конструирования и выражения своей идентичности.

Профессиональная идентичность и репутация в цифровой среде, социальные практики цифровой идентичности и самоидентификации, цифровой инструментарий для научного результата и образовательного продукта, цифровая идентичность переводчика, гуманизация искусственного интеллекта, новые грани цифровой экспертизы и культуры отказа во взаимодействии исследователей, экспертов и людей, принимающих решения, специфика коммуникации между органам власти и гражданским сообществом в интернете, влияние искусственного интеллекта на взаимоотношения между учащимися и преподавателем, возможности и риски применения ИИ в образовании — вот те вопросы, которые выдвигали специалисты при обсуждении путей развития динамичного цифрового мира.

Завершил обсуждение круглый стол на тему «Цифровой университет в меняющемся мире» с участием экспертов из института языкознания РАН, МГУ, Сибирского федерального университета, Балтийского федерального университета, Северного (Арктического) федерального университета, Омского государственного университета, исследователей и организаторов науки из ведущих университетов Санкт-Петербурга — СПбГУ, ВШЭ, ЛЭТИ, РГПУ имени Герцена.

Фотоархив

