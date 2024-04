Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Чернышенко и Олег Матыцин провели совещание по подготовке и проведению велогонки «Две столицы»

Под председательством Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко состоялось совещание, посвящённое подготовке и проведению многодневной велогонки «Две столицы». В нём также приняли участие Министр спорта Олег Матыцин, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, а также представители Минцифры, Минфина, Минэкономразвития, Росгвардии, Росавтодора, профильных ведомств Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Тверской, Новгородской областей.

«Что мы хотим от этой гонки, исходя из задач, которые ставит перед нами Президент Владимир Путин? Безусловно, обеспечить рост вовлечённости в любимый и доступный вид спорта россиян, вспомнить о ветеранах велоспорта, популяризировать туристические дестинации на пути следования спортсменов. Такие мероприятия дают синергетический эффект для спорта и туризма. Спонсорский потенциал достаточно высокий. В текущем году предлагаю провести тестовые соревнования в формате “Гонка двух столиц„ между Санкт-Петербургом и Москвой с заездом в такие города, как Тверь, Великий Новгород – всего шесть субъектов. В 2025 году, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоится Большая велогонка, которая охватит несколько регионов страны и по масштабам не будет уступать “Тур де Франс„», – отметил вице-премьер.

Вячеслав Екимов, Алексей Кондаранцев, а также представители других субъектов поддержали идею проведения тестовых велогонок в текущем году и Большой велогонки в 2025 году.

Олег Матыцин в свою очередь предложил организовать тестовые соревнования в сентябре 2024 года.

«Считаю, что наша задача – не просто провести соревнования, а организовать их на высоком качественном уровне. Здесь важна вовлечённость субъектов и, конечно, Федерации велосипедного спорта России. Масштабный проект, приуроченный к 80-летию Победы, уверен, будет иметь широкий охват, в том числе привлечёт внимание спортсменов из других стран», – подчеркнул Олег Матыцин.

Зампред Правительства поручил проработать детальное техническое задание по проведению данных мероприятий со всеми заинтересованными федеральными ведомствами и регионами, а также подготовить концепцию велогонки в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году и создать соответствующий оргкомитет. Минцифры необходимо проработать широкое освещение в СМИ и трансляцию мероприятий велогонок.

