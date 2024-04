Депозиты в тренде – в феврале 2024 года вклады россиян увеличились на рекордные ₽1,1 трлн.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Почему банковские вклады оказались востребованы у россиян?

Рекордный прирост средств на банковских счетах в феврале – ожидаемая, но нетипичная динамика. Представители банков объясняют увеличение показателя рядом основных причин:

высокие ставки – вклады остаются популярным сберегательным инструментом со средней доходностью свыше 14% годовых;

индексация социальных выплат, произошедшая в начале февраля, что привело к росту доходов населения;

увеличение зарплат в начале текущего года – выросли остатки на счетах граждан.

«Тенденция к росту сбережений наблюдается на протяжении всего 2023 года, что обусловлено ужесточением кредитно-денежной политики – на фоне высокой ключевой ставки банки массово повышают доходность депозитов», – заявили в ЦБ РФ.

Кроме того, россияне выбирают банковские вклады за простоту инвестиций, прозрачность условий, гарантированный доход и безопасность: суммы до ₽1,4 млн. застрахованы государством.

Как менялся приток средств на вклады в России?

Депозиты остаются востребованными у населения на протяжении длительного времени. В Центробанке раскрыли детали притока средств на вклады и текущие счета:

в феврале 2024 года прирост накоплений составил ₽1,1 трлн., что на 2,5% выше январского уровня;

схожая тенденция наблюдалась и в феврале 2023 года – тогда счета были пополнены на ₽1 трлн. на фоне оттока средств в январе;

абсолютный рекорд был зафиксирован в декабре 2023 года – на счета внесли ₽2,9 трлн.;

общий объем пассивов банков по итогам февраля вырос до ₽46 трлн.;

вклады в российских рублях увеличились на ₽1,2 трлн., валютные – сократились на ₽52 млрд.

В целом за прошлый год сбережения россиян увеличились на ₽7,4 трлн., что втрое выше показателей 2022 года. Специалисты прогнозируют, что на фоне высоких ставок вклады будут пользоваться спросом у населения – инфляция, как ожидается, замедлится.

12:50 02.04.2024

