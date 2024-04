В 2024 году планируется установить еще не менее 7 экспериментально-правовых режимов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новое поручение Президента России по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» задает приоритеты продолжения работы по развитию цифровой экономики. Одним из важных элементов цифровой трансформации госсектора в части регуляторики и нормативных изменений станут экспериментально-правовые режимы (ЭПР) для ускоренной апробации и масштабирования новых продуктов и услуг. Об этом директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин заявил в ходе сессии «Цифровой суверенитет в госуправлении» Форума информационных технологий Info Space 2024.

По словам Владимира Волошина, ЭПР позволяют смещать фокус внимания с точечных регуляторных вопросов отдельных компаний на решение комплексных отраслевых проблем. В свою очередь инициаторами проверки задач и гипотез в рамках эксперимента должен быть не только бизнес, но и профильные министерства. Это, в свою очередь, позволит ускорить масштабирование решений, подтвердивших свою эффективность.

«В настоящий момент в рамках 14 действующих ЭПР 117 организаций и ИП получили возможность апробации цифровых технологий. Инструмент ЭПР сделал возможной реализацию данных программ, несмотря на наличие 150 действующих правовых барьеров», – подчеркнул Владимир Волошин.

Говоря о цифровой трансформации государства в контексте ЭПР, он также отметил, что эксперименты дают возможность бесшовного перехода от подтверждения эффективности правового механизма до изменения общего регулирования.

«Всего в Минэкономразвития России поступило более 100 заявок на ЭПР, работа по многим из них находится в активной стадии. До конца года планируем установить не менее 7 новых программ. Наращивать количество экспериментов позволят изменения в 258-ФЗ: до 50 дней сократится минимальный срок установления ЭПР, а соответствующий статус будет присваиваться одновременно со вступлением в силу соответствующего акта Правительства. Изменения в 258-ФЗ прошли первое чтение в феврале этого года, сейчас мы готовимся ко второму чтению, надеемся на рассмотрение в ближайшее время», – прокомментировал Владимир Волошин, добавив, что сокращение сроков рассмотрения позволит оперативнее внедрять новые перспективные разработки во всех отраслях экономики, содействовать ее цифровой трансформации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI