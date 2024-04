В НГУ прошла 51-я Сибирская геологическая олимпиада школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

51-я Сибирская геологическая олимпиада школьников состоялась в Новосибирском государственном университете 29-31 марта. Мероприятие традиционно проводится ежегодно в последние выходные марта. В этом году в нем приняли участие более 150 ребят со всей России.

Олимпиада была организована Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом (НГУ), Институтом геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (ИГМ СО РАН) и Институтом нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (ИНГГ СО РАН).

На открытии олимпиады участников приветствовали ректор НГУ Михаил Федорук, декан Геолого-геофизического факультета НГУ Валерий Верниковский, директор Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН Николай Крук, заместитель директора Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН Антон Дучков, а также доцент кафедры минерабогии и геохимии ГГФ НГУ Андрей Вишневский, который принял председательство Олимпиадой в этом году из рук профессора кафедры петрографии и геологии рудных месторождений ГГФ НГУ Андрея Изоха.

Для участников олимпиады были организованы экскурсии в НОЦ «Эволюция Земли» НГУ, НОЦ «Газпромнефть-НГУ» и исследовательские лаборатории НГУ — Лабораторию эволюции палеоокеанов и магматизма и Лабораторию геодинамики и палеомагнетизма Центральной и Восточной Арктики, а также Центральный Cибирский геологический музей и палеонтологический музей ГЕОХРОН ИНГГ. При поддержке Передовой инженерной школы НГУ были организованы научно-популярные лекции о геологии.

Традиционно олимпиада включает в себя очный и заочный конкурсы. В очном конкурсе 51-й Сибирской геологической олимпиады приняли участие 124 школьника в составе 18 команд из Барнаула, Новокузнецка, Перми, Тюмени, Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Миасса, Орска и Омской области.

Особенностью олимпиады является нетрадиционный подход жюри к оценке знаний участников. Важным является способность правильно мыслить в выбранном направлении, приходить в ходе дискуссии к действительно сложным и нетривиальным заключениям о геологических процессах.

В рамках очного конкурса ребятам предстояло решение письменных геологических заданий на знание основ геологии и географии, а также обсуждение интересных вопросов из различных областей знания: химии, физики, минералогии, петрографии, палеонтологии, нефтегазового дела, геофизики и др. Коллегии жюри, оценивающие знания участников, состояли из сотрудников ИГМ и ИНГГ СО РАН и Геолого-геофизического факультета НГУ.

В заочном конкурсе олимпиады оценивались 56 работ от учащихся 5-11 классов. Важным критерием в оценке работ школьников был личный вклад каждого из них в исследование по выбранному направлению. Многие участники действительно удивили организаторов и рецензентов степенью понимания и проработки исследуемых вопросов геологии. Рецензирование работ проводилось на базе ИГМ и ИНГГ СО РАН с привлечением преподавателей и аспирантов НГУ. Авторы наиболее выдающихся реферативных и исследовательских работ были отмечены дипломами и поощрительными дипломами. Среди 56 работ в четырех возрастных группах (5-6, 7, 8-9 и 10-11 классы) лучшими были признаны исследования юных геологов из Новосибирска, Перми, Тюмени и пос. Березовский Кемеровской области.

Уже традиционной частью олимпиады стал обмен образцами между школьниками и организаторами. Каждый участник мог не только обменять любые свои минералогические находки на другие, но и просто получить новые образцы за ответы на несложные вопросы.

На церемонии закрытия, которое состоялось 31 марта в НГУ, были подведены итоги очного и заочного конкурсов олимпиады, вручены дипломы и памятные подарки как участникам, так и клубам юных геологов. Все участники и руководители команд получили традиционные значки с эмблемой олимпиады.

Напомним, что победители Сибирской геологической олимпиады, оканчивающие школу в 2024 году, при поступлении на Геолого-геофизический факультет НГУ получают дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ за три экзамена (10 баллов за 1 место, 8 – за второе, 6 – за третье и 3 балла за поощрительное).

