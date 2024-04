В Вышке обсудили совершенствование финансово-хозяйственной деятельности университетов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Финансово-хозяйственная деятельность университетов требует совершенствования, в том числе для сохранения и укрепления кадрового потенциала, более эффективного использования имеющихся ресурсов и привлечения новых средств в науку и образование. Об этом шла речь на стратегической сессии, прошедшей в Высшей школе экономики. Стратегическая сессия рабочей группы по совершенствованию методической и нормативно-правовой базы по вопросам ведения образовательными организациями высшего образования финансово-хозяйственной деятельности была организована в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ. Представители вузов и Минобрнауки России обсудили финансовую политику в сфере высшего образования, вопросы оплаты труда научно-педагогических работников, лучшие практики привлечения молодежи на работу в сфере науки и образования. Открыл заседание проректор НИУ ВШЭ Шамиль Ахметов, пожелав всем успешной работы.

«У нас первое заседание рабочей группы, будем регулярно обновлять ее состав, чтобы в него вошли самые сильные и эффективные представители вузов. Мы будем повышать компетенцию финансовых служб, приглашать не только проректоров, курирующих финансово-экономическое направление, но и ректоров и руководителей стратегического блока, чтобы мы говорили о будущем, чтобы финансист воспринимался не как казначей, а как партнер, участвующий в стратегическом развитии», — отметил директор департамента экономической политики Минобрнауки России Аслан Канукоев. Он рассказал о результатах финансовой политики в сфере высшего образования. В частности, финансирование учреждений высшего образования в 2021–2024 годах выросло на 33% — с 344,7 млрд рублей до 459,1 млрд. С 2024 года в государственное задание по научным разработкам, предполагающее финансирование из бюджета, будут включаться только темы, получившие положительное заключение РАН, подчеркнул Аслан Канукоев. Он также отметил рост числа выданных образовательных кредитов: в 2023 году банки выдали 141 тыс. займов на обучение.

Участники рабочей группы обсудили подходы к надбавкам и доплатам научно-педагогическим работникам. Так, первый проректор Сочинского государственного университета Евгений Угрюмов обратил внимание на отсутствие единого подхода к доплатам за ученую степень и научное звание, в отличие от порядка, существовавшего до 2008 года. Заместитель проректора НИУ ВШЭ Дмитрий Сергеев считает необходимым дифференцировать надбавки за степень, публикационную активность и научную работу. По мнению главного бухгалтера Тамбовского государственного университета Михаила Беспалова, надбавки за степень и звание не должны быть постоянными, их обладатели должны периодически подтверждать свои компетенции. Он также предложил расширять меры стимулирования молодых преподавателей и ученых, в частности финансировать наем жилья, что позволит специалистам не уезжать из регионов.

«Надбавки имеют свою ценность. В зависимости от финансового благополучия университета или факультета они могут быть разными: доплаты внутри оклада и стимулирующие выплаты. Целесообразна и дифференциация учебной нагрузки», — в свою очередь отметил проректор НИУ ВШЭ Шамиль Ахметов. Участники стратегической сессии обсудили также подходы к ежегодной индексации оплаты труда, методики распределения дополнительных бюджетных ассигнований на оплату труда, механизмы поддержки лучших практик привлечения молодых научно-педагогических работников. Итоги заседания подвели Аслан Канукоев и Шамиль Ахметов, отметив его плодотворный и эффективный характер.

