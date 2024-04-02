В Вышке наградят студентов, которые напишут диплом с помощью ИИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики запустила конкурс решений, применяющих технологии искусственного интеллекта, при подготовке дипломов. Задача конкурса — оценить использование студентами инструментов на основе генеративных моделей в выпускных квалификационных работах (ВКР), защищаемых в 2024 году.

Студенты всех бакалаврских и магистерских программ НИУ ВШЭ смогут продемонстрировать свое мастерство в применении нейросетей для решения сложных задач. Авторы ВКР должны будут подробно описать, какие именно инструменты ИИ использовались в их работе, какие задачи были поставлены и были ли они решены.

Для большинства студентов использование искусственного интеллекта — уже часть образовательного процесса. Согласно данным недавнего опроса онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, почти 43% обучающихся уже используют ИИ в своей работе: 56% с помощью него готовят доклады, 33% работают над рефератами и 29% — над эссе.

Проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин отмечает, что университет активно вступает во взаимодействие с генеративными моделями в образовательном процессе, и убежден, что этими возможностями можно и нужно пользоваться.