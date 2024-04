В Вышке наградят студентов, которые напишут диплом с помощью ИИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Высшая школа экономики запустила конкурс решений, применяющих технологии искусственного интеллекта, при подготовке дипломов. Задача конкурса — оценить использование студентами инструментов на основе генеративных моделей в выпускных квалификационных работах (ВКР), защищаемых в 2024 году. Студенты всех бакалаврских и магистерских программ НИУ ВШЭ смогут продемонстрировать свое мастерство в применении нейросетей для решения сложных задач. Авторы ВКР должны будут подробно описать, какие именно инструменты ИИ использовались в их работе, какие задачи были поставлены и были ли они решены. Для большинства студентов использование искусственного интеллекта — уже часть образовательного процесса. Согласно данным недавнего опроса онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, почти 43% обучающихся уже используют ИИ в своей работе: 56% с помощью него готовят доклады, 33% работают над рефератами и 29% — над эссе. Проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин отмечает, что университет активно вступает во взаимодействие с генеративными моделями в образовательном процессе, и убежден, что этими возможностями можно и нужно пользоваться.

Сергей Рощин «”Искусственный интеллект”, генеративные модели — это новые инструменты, которые открывают широкие возможности для решения аналитических и творческих задач. Современный специалист должен освоить эти инструменты, сформировать компетенции использования искусственного интеллекта наряду с компетенциями в своей предметной области. Можно сказать, что современный специалист в ближайшее время должен уметь “считать, читать, писать, рисовать” с помощью искусственного интеллекта, это становится частью профессиональных компетенций. И это касается всех направлений образования. Наш университет в настоящее время в различных формах развивает образование в партнерстве с искусственным интеллектом. Это реализуется и в преподавании дисциплин, обучающих работе с возможностями искусственного интеллекта, и в поощрении и обучении его использованию в проектных и дипломных работах студентов».

Оценит выпускные работы экспертная комиссия, состоящая из преподавателей и научных сотрудников НИУ ВШЭ. Решение будет опираться на различные критерии, включая уровень и сложность решаемых задач, этичность и целесообразность использования ИИ. Три победителя конкурса получат стипендии (если продолжат обучение в магистратуре или аспирантуре) и смогут принять участие в образовательных интенсивах по теме искусственного интеллекта за счет университета. Подробнее о конкурсе можно почитать здесь.

