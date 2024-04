Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Источник: Ведомости

МВД 29 марта внесло на обсуждение в правительство комплексный законопроект, усиливающий контроль за въездом и пребыванием иностранных граждан в России. Об этом 1 апреля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. В частности, документ предлагает сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение года (сейчас – в течение полугода). Представитель пресс-службы правительства воздержался от комментариев.

Проект закона называется «Об условиях въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории РФ» и предусматривает введение биометрической идентификации личности при въезде в РФ. Представитель МВД пояснила, что, согласно законопроекту, все иностранные граждане при въезде в РФ будут проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Кроме того, регистрация биометрических данных будет возможна в представительствах МВД России за рубежом.

Согласно действующему закону «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ», проходить эту процедуру в обязательном порядке уже должны иностранцы, прибывшие в Россию с рабочими целями, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу, а также приобретающие гражданство РФ. В этот перечень также входят иностранные граждане, которые подали заявления о выдаче разрешений на временное проживание, в том числе для получения образования, либо заявления о выдаче вида на жительство и т. д.

Для иностранцев создадут цифровой профиль, который объединит данные о гражданине, содержащиеся в информационных системах госорганов и организаций. Кроме этого, по словам Волк, будет введен единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в России. Он заменит все выдаваемые миграционные документы, подтверждающие право проживания и работы в стране, уточнила она.

Помимо этого проект предполагает установление режима «контролируемого пребывания» в отношении незаконно находящихся в России иностранцев, а также лиц, к которым органами госвласти приняты решения, препятствующие их выезду из РФ, сообщила Волк. При въезде в Россию иностранцы будут подписывать соглашение о лояльности, давая таким образом согласие на возможность ограничения своих прав на въезд, пребывание и проживание в стране при нарушении российских законов, говорится в сообщении представителя МВД.

МВД хочет ввести разрешение на высылку нежелательных лиц в отдельных случаях. Как уточняет Волк, речь идет о правонарушителях или лицах, создающих угрозу безопасности, и т. д. «При этом высылку будут вправе назначать как суд в качестве меры наказания, так и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти во внесудебном порядке в качестве меры государственного принуждения», – сообщил она.

Кроме того, ведомство предлагает усилить контроль за работодателями, которые привлекают специалистов из-за границы. В частности, работодатели лишь при условии включения их в специальный реестр будут вправе привлекать иностранных работников, также входящих в реестр иностранных граждан, имеющих право работать в России.

Документ также предполагает внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов и запрет организациям (включая госорганы) оказывать нарушителям миграционного законодательства какие-либо услуги. «В частности, электронное подтверждение законности пребывания будет необходимо для регистрации прав на недвижимость, брака, рождения ребенка, зачисления в вузы, колледжи, школы», – пояснила Волк.

Административный надзор за пребыванием (проживанием) иностранных граждан в России, согласно законопроекту, будет одной из форм деятельности полиции, говорится в сообщении Волк.

Член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох заметил: «Если выработана четкая стратегия и есть институты, то это приводит только к лучшему. А проблемы порождает именно неясность».

Волох напомнил, что в условиях нехватки трудовых ресурсов Россия не может полностью отказаться от миграции. По его мнению, оптимальным решением кадрового вопроса является целевой набор иностранных сотрудников, когда работодатели подбирают персонал под конкретные задачи, по четким критериям.

Он считает, что законопроект предполагает «оптимизацию», а не «ужесточение» миграционного законодательства. «Например, [цифровой] профиль [иностранца] ―– это усовершенствование, а не ужесточение. Раньше иностранные работники учитывались «карандашом», а сейчас [Россия применяет] технологии, которые используются во всем мире», – пояснил Волох.

Проект документа пока не опубликован, но некоторые его составные части ранее появлялись на портале нормативных правовых актов и в СМИ.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Ведомости МВД 29 марта внесло на обсуждение в правительство комплексный законопроект, усиливающий контроль за въездом и пребыванием иностранных граждан в России…. ” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/Сми-о-нас-19.png” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%85-%d0%be-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b1/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI