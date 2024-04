Этот день в истории Политеха: 1–7 апреля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В этом выпуске специального проекта к 125-летию Политехнического университета вы узнаете о событиях, которые происходили в Политехе в разные годы с 1 по 7 апреля.

1 апреля отмечается День смеха. По традиции люди разыгрывают друзей и знакомых в этот день, подшучивают. В Политехе тоже любят посмеяться, например, на межинститутских играх КВН. А зародилось это движение в нашем вузе в 1987 году. Стремясь развеселить ребят и скрасить трудовые будни во время стройотрядовских выездов, Виталий Юрьевич Майзель , тогда студент ЛПИ, а сейчас — ведущий специалист Музея истории СПбПУ, начал придумывать шутки и смешные песни. Сначала студенты соревновались между факультетами, на праздниках, потом решили покорять межвузовский чемпионат. Уже на первом выступлении в 1987 году Сергей Петровский, Леонид Лившиц, Александр Свиридов и другие ребята показали высокий уровень. Через два года команда КВН Политеха выиграла чемпионат города, а в 1990 году стала лауреатом Первого фестиваля КВН в Днепропетровске. Потом из лучших номеров ребята поставили спектакль под названием «Пока болты не затянули», и у них состоялось больше 300 сольных концертов по стране.

В 2023 году сборная СПбПУ «Великим быть» получила право участвовать в центральных лигах после выступления на Международном фестивале команд «КиВиН-2023». Капитан команды — Иван Павлов .

3 апреля 2012 года в Политехническом университете был создан Фонд целевого капитала или Эндаумент-фонд (от англ. «endowment» — дар) — это целевой фонд, предназначенный для использования в некоммерческих целях, как правило, для финансирования организаций образования, науки и культуры. Цель деятельности фонда — пополнение целевого капитала, передача его в доверительное управление и распределение дохода от целевого капитала в пользу и для содействия развитию СПбПУ. Фонд никогда не расходуется, вкладывается в ликвидные финансовые инструменты, а доход от целевого капитала ежегодно направляется на научные, образовательные и социальные проекты. На эти средства финансируются студенческие инициативы, сохраняется историческое наследие университета, выплачиваются специальные стипендии, гранты и премии студентам, аспирантам, молодым ученым и преподавателям.

Эндаумент-фонд формируется за счет благотворительных вкладов выпускников, партнёров, сотрудников, студентов и просто друзей нашего вуза. В самый первый год существования фонд собрал 250 тысяч рублей. По итогам 2023 года «тело» фонда (целевой капитал, который вносят жертвователи) составляет 93 миллиона рублей.

3 апреля 1990 года Совет Министров РСФСР утвердил новое название Политехнического института — Ленинградский Государственный технический университет.

4 апреля 1911 года родился Тарас Николаевич Соколов , выпускник электро-механического факультета 1935 года, выдающийся инженер, главный конструктор опытно-конструкторского бюро «Импульс» при ЛПИ. В 1950-1970 годах руководил разработкой вычислительных комплексов ТЕМП и КВАРЦ, сыгравших неоценимую роль в запуске первого искусственного спутника земли в 1957 году и полёте Юрия Гагарина в 1961 году. Т. Н. Соколов — Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий и Государственной премии СССР.

4 апреля 1971 года в Политехе зародился Студенческий народный театр «Глагол», первое название — Театр физико-металлургического факультета. В тот день студенты Михаил Будневич, Михаил Коган, Эмиль Гонтарь, Виктор Теремов, Юрий Молоканов, Юрий Каменев, Александр Шандыба, Александр Захаров и Михаил Рахман, Александр Борщевский выступили на фестивальном институтском вечере театральных постановок, что послужило началом создания полноценного студенческого театра. За эти годы коллектив театра прошел большой и сложный путь становления и развития, превратившись из факультетского театрального образования в театр общеуниверситетского масштаба, который в 1985 году получил звание народного.

У штурвала «Глагола» побывало шесть художественных руководителей и режиссёров — А. М. Борщевский, ставший потом на 49 лет его директором, Н. В. Беляк, В. Ф. Сивов, В. С. Абрамов. Более 30 лет им руководит Константин Валентинович Гершов . Слава о «Глаголе», объединяющего в своих рядах творческих, активных, ищущих и талантливых людей разных поколений, гремит не только в Санкт-Петербурге, но и далеко за его пределами.

5 апреля 1940 года лётчик-испытатель Аркадий Екатов впервые поднял в воздух советский скоростной истребитель МиГ-1 (он же «истребитель двухсотый» И-200, «X», «изделие 61»). Работа по эскизному проектированию самолёта И-200 началась 25 ноября 1939 года в КБ Поликарпова.

Выдающийся авиаконструктор Николай Николаевич Поликарпов в 1916 году окончил механическое отделение Петербургского политехнического института. В 1914–1915 годах прошел курс теоретического обучения на воздухоплавательных курсах, коренным образом повлиявшего на его дальнейшую жизнь. В 1923 году создал первый отечественный истребитель И-1, позже И-3 и учебный самолет У-2. В дальнейшем руководил созданием самолетов И-15 и И-16, конструктивная схема которых легла в основу практически всех советских истребителей периода Великой Отечественной Войны.

6 апреля 1902 года родился выдающийся электротехник, академик АН СССР Леонид Робертович Нейман. В 1921 году поступил на электромеханическое отделение Петроградского политехнического института. В 1930 году после получения диплома по рекомендации профессора В. Ф. Миткевича был зачислен в аспирантуру на кафедру теоретических основ электротехники.

После защиты докторской диссертации «Распространение электромагнитной энергии в среде с переменными параметрами» в 1940 году он стал профессором кафедры ТОЭ. В 1946–1950 годах Леонид Робертович был деканом электромеханического факультета, в 1952–1975 заведовал кафедрой ТОЭ.

