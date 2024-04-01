Финансовые новости: О досрочном исполнении фьючерсов и опционов на акции FIVE

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с корпоративным событием X5 Retail Group N.V и приостановкой торгов депозитарными расписками на акции FIVE (последний торговый день в стакане Т+1 03.04.2024) (Об ограничении кодов расчетов по ГДР, представляющим обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (FIVE)), изменяются сроки исполнения фьючерсных и опционных контрактов на FIVE:

Для фьючерсов FIVE-6.24 последний день заключения контракта – 02.04.2024, день исполнения контракта – 03.04.2024

Для премиальных опционов (коды FIVEP170424CExxxxx, FIVEP170424PExxxxx) дата последнего дня заключения и дата исполнения – 03.04.2024



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