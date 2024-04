Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В олимпиаде, которая проходила на онлайн-платформе Учи.ру, участвовали школьники 1–9 классов. Многие успешно справились с заданиями даже по темам, которые были включены в олимпиаду впервые.

Так, на вопросы об акциях и облигациях правильно ответили 70%. Школьники на примерах разбирали, что представляют собой эти финансовые инструменты, чем они отличаются друг от друга. 45% прошли игру-симулятор «Экологичный город» — они учились выбирать наиболее эффективную стратегию инвестирования в «зеленую» энергетику. Максимальный балл в задании, где надо было на примерах из жизни определить ценность времени и денег, набрали 43% участников. Лучше всего оказались результаты имитации диалога со злоумышленниками: вычислили мошенников и правильно отреагировали на подозрительное сообщение 82% учеников. Самой сложной задачей стало распределение доходов и расходов при планировании семейного бюджета на несколько месяцев вперед — с ней справились всего 32%. «Элементы финансовой грамотности уже включены в образовательные программы для всех возрастов. Олимпиада — это важное продолжение учебного процесса. Ее преимущество в игровом формате: переходя от задания к заданию, школьники учатся грамотно обращаться с финансами. Нестандартный подход, легкая подача и актуальные темы делают проект привлекательным, за 4 года количество участников увеличилось более чем вдвое. Но мы видим, что растет не только охват, но и уровень знаний. Так, например, в этом году с вопросами по такой сложной теме, как страхование, успешно справилось почти в 4 раза больше школьников, чем в прошлом году», — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. В зависимости от количества набранных баллов ученики получили именные дипломы, грамоты или сертификаты. Организаторами олимпиады выступили Банк России, Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа Учи.ру в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI