Финансовые новости: Банк России публикует Резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 22 марта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Материал отражает основные моменты дискуссии о ситуации в экономике и инфляции, денежно-кредитных и внешних условиях, вариантах решения по ключевой ставке.

При подготовке решения участники обсуждения рассматривали только сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых. Как и в феврале, они подробно обсудили возможную дальнейшую траекторию ставки, а также обменялись мнениями о том, при каком развитии ситуации будет возможно снижение или повышение ставки. Участники дискуссии сохранили единое мнение о том, что в складывающихся условиях период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике должен быть продолжительным.

Обращаем внимание, что Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу по итогам опорного заседания 26 апреля 2024 года будут опубликованы 13 мая в связи с праздничными и выходными днями. Соответствующее уточнение внесено в Календарь решений по ключевой ставке.