Финансовые новости: Банк России публикует Резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 22 марта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Материал отражает основные моменты дискуссии о ситуации в экономике и инфляции, денежно-кредитных и внешних условиях, вариантах решения по ключевой ставке.

При подготовке решения участники обсуждения рассматривали только сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых. Как и в феврале, они подробно обсудили возможную дальнейшую траекторию ставки, а также обменялись мнениями о том, при каком развитии ситуации будет возможно снижение или повышение ставки. Участники дискуссии сохранили единое мнение о том, что в складывающихся условиях период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике должен быть продолжительным. Обращаем внимание, что Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу по итогам опорного заседания 26 апреля 2024 года будут опубликованы 13 мая в связи с праздничными и выходными днями. Соответствующее уточнение внесено в Календарь решений по ключевой ставке.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI