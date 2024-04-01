Физики выиграли лыжную эстафету

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
В Университетском лесу прошла трехэтапная эстафета на лыжах, результаты которой шли в зачёт Спартакиады НГУ среди факультетов и институтов.
Призеры среди мужских команд в эстафете 3х2 км:
1 место — Физический факультет-1:
Никита Зенин
Андрей Михеев
Игорь Лотов
2 место — Механико-математический факультет-1:
Игорь Вдовин
Александр Храмов
Иван Баранов
3 место — Физический факультет-2:
Даниил Зырянов
Владимир Кайгородцев
Андрей Гультяев
Призеры среди женских команд в эстафете 3х1,5 км:
1 место —Геолого-геофизический факультет:
Юлия Осмоловская
Екатерина Хамедова
Полина Гудкова
2 место — Факультет естественных наук:
Софья Мельникова
Софья Шарманкина
Ульяна Макогон
3 место — Физический факультет:
Полина Мастерских
Полина Иванова
Виктория Григорьева
В общекомандном зачёте по сумме двух эстафет призерами стали:
1 место — Физический факультет.
2 место — Механико-математический факультет.
3 место — Факультет информационных технологий.
Поздравляем призёров и победителей соревнований! Благодарим за организацию соревнований преподавателей кафедры физвоспитания Софью Захарову и Ольгу Черную.
Ссылки на фотографии: https://disk.yandex.ru/d/yTcDJfo6mhBavw
https://disk.yandex.ru/d/t2jPaGM_q7rFlg
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