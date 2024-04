Физики выиграли лыжную эстафету

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Университетском лесу прошла трехэтапная эстафета на лыжах, результаты которой шли в зачёт Спартакиады НГУ среди факультетов и институтов.

Призеры среди мужских команд в эстафете 3х2 км:

1 место — Физический факультет-1:

Никита Зенин

Андрей Михеев

Игорь Лотов

2 место — Механико-математический факультет-1:

Игорь Вдовин

Александр Храмов

Иван Баранов

3 место — Физический факультет-2:

Даниил Зырянов

Владимир Кайгородцев

Андрей Гультяев

Призеры среди женских команд в эстафете 3х1,5 км:

1 место —Геолого-геофизический факультет:

Юлия Осмоловская

Екатерина Хамедова

Полина Гудкова

2 место — Факультет естественных наук:

Софья Мельникова

Софья Шарманкина

Ульяна Макогон

3 место — Физический факультет:

Полина Мастерских

Полина Иванова

Виктория Григорьева

В общекомандном зачёте по сумме двух эстафет призерами стали:

1 место — Физический факультет.

2 место — Механико-математический факультет.

3 место — Факультет информационных технологий.

Поздравляем призёров и победителей соревнований! Благодарим за организацию соревнований преподавателей кафедры физвоспитания Софью Захарову и Ольгу Черную.

Ссылки на фотографии: https://disk.yandex.ru/d/yTcDJfo6mhBavw

https://disk.yandex.ru/d/t2jPaGM_q7rFlg

