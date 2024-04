Успешный предприниматель поделится опытом со студентами ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

4 апреля в Государственном университете управления состоится открытая встреча с экс-основателем ресторанного холдинга Mates, предпринимателем в сфере размещения капитала в общепите, владельцем франшизных предприятий Дмитрием Марковым.

Гость расскажет о своем старте в бизнесе, поделится историями о неудачах и о том, как с ними справляться, а также даст советы, как стать успешным предпринимателем.

Встреча с предпринимателем пройдет в рамках проекта «Уроки бизнеса со Сбером».

Приглашаем всех студентов, интересующихся предпринимательством и стартом бизнеса.

Для участия в событии необходима предварительная регистрация.

Ждем вас 4 апреля в 12:00 в Центре информационных технологий ГУУ.

