Успешный предприниматель поделится опытом со студентами ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
4 апреля в Государственном университете управления состоится открытая встреча с экс-основателем ресторанного холдинга Mates, предпринимателем в сфере размещения капитала в общепите, владельцем франшизных предприятий Дмитрием Марковым.
Гость расскажет о своем старте в бизнесе, поделится историями о неудачах и о том, как с ними справляться, а также даст советы, как стать успешным предпринимателем.
Встреча с предпринимателем пройдет в рамках проекта «Уроки бизнеса со Сбером».
Приглашаем всех студентов, интересующихся предпринимательством и стартом бизнеса.
Для участия в событии необходима предварительная регистрация.
Ждем вас 4 апреля в 12:00 в Центре информационных технологий ГУУ.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 4.04.2024
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