Три проекта учёных ГУУ выиграли гранты от Российского научного фонда

Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги конкурса проектов отдельных научных групп 2024 года и проводимого по поручению Президента России конкурса междисциплинарных проектов, в которых победили учёные Государственного университета управления.

В рамках данных конкурсов по результатам экспертизы отобрано 546 проектов. На финансирование проектов-победителей в 2024-2027 годах выделено 12,5 млрд рублей.

Российский научный фонд финансирует научные и научно-технические программы и проекты в сфере фундаментальных исследований – исследований, направленных на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды. Фонд был учреждён по инициативе Президента России в конце 2013 года, за это время Фондом было поддержано более 60 тысяч российских учёных. С 2022 года расширены полномочия Фонда по поддержке опытно-конструкторских и технологических работ.

По итогам конкурса РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской Федерации» (междисциплинарные проекты) в число победителей попала совместная заявка ГУУ и ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова «Исследование проблем создания и модификации полифункциональных композитов с применением техногенного сырья и низкоуглеродных технологий в рамках стратегии управления рациональным природопользованием».

В рамках конкурса междисциплинарных проектов, в котором участвовало почти 400 заявок, экспертным советом Фонда отобран и рекомендован к финансированию 31 проект, реализуемый в 2024-2027 годах, с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на три года. Размер одного гранта РНФ составляет от 8 до 15 миллионов рублей ежегодно.

По итогам конкурса РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» в числе победителей оказался проект под руководством профессора ГУУ, член-корреспондента РАН, доктора экономических наук Георгия Клейнера «Многополярное стратегическое управление фирмой в условиях структурной трансформации, цифровизации и интеллектуализации экономики» и проект под руководством доцента кафедры государственного и муниципального управления ГУУ, кандидата политических наук Сергея Белоконева «Социально-экономическая и политико-административная трансформация современного Юга России. «Новые» и «старые» регионы: сравнительный исторический анализ и перспективы развития».

Всего в конкурсе отдельных научных групп участвовало более 4,8 тысяч заявок. Из них по результатам экспертизы правлением Фонда утверждено к финансированию 515 проектов, реализуемых в 2024-2026 годах, с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на один или два года. Размер одного гранта РНФ составляет от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно.

Поздравляем победителей и желаем успешного выполнения научных проектов!

