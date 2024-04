Студенты ИГУиП стали победителями Всероссийского конкурса законодательных инициатив

Source: MIL-OSI Russian Language News

На очередном заседании Комиссии по анализу, развитию и совершенствованию процессуальных и внепроцессуальных форм разрешения споров Ассоциации юристов России были подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшую законодательную инициативу среди студентов, магистрантов и аспирантов юридических вузов и факультетов. Второе место в Конкурсе заняли студенты Государственного университета управления.

Соперниками нашей команды выступали студенты и аспиранты МГУ, Саратовской государственной юридической академии, Высшей школы экономики, Нижегородского государственного университета и других вузов. Всего 15 команд со всех уголков России.

Первое место было отдано студентам 4 курса Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета: Григорию Балахонцеву и Наталье Башлыковой за работу в области цифровых доказательств в гражданском процессе, арбитражном процессе и административном судопроизводстве.

Второе место заняли студенты 3 курса Института государственного управления и права Государственного университета управления Александра Жук и Варвара Юпатова за работу по изменению ГПК РФ в части расширения средств доказывания.

Третье место завоевал аспирант Саратовской государственной юридической академии Александр Маренков, который обосновал изменение закона об исполнительном производстве и сформулировал в иной редакции статью 107 вышеупомянутого закона.

Поздравляем наших студентов, желаем введения их инициативы в Гражданский процессуальный кодекс РФ и дальнейших успехов в учёбе.

