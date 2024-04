Студенты ГУУ добились успехов в 14-ом сезоне Московской студенческой киберспортивной лиги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

31 марта 2024 года состоялся Гранд-финал 14-ого сезона Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ). В сезоне приняли активное участие студенты Государственного университета управления и добились значимых результатов.

МСКЛ – один из самых масштабных и значимых турниров для студенческого киберспорта. В 14-ом сезоне МСКЛ приняли участие более 2100 киберспортсменов, представляющих 75 учебных заведений столицы – 52 вуза и 23 ссуза. Соревнования проходили по 8 дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike 2, StarCraft 2, Tekken 8, League of Legends, Valorant, Mobile Legends: Bang-Bang, Мир танков (3×3).

Студенты нашего университета также принимали участие и добились значимых результатов по командным дисциплинам:

Dota 2 – 9-12 место среди 75 команд;

CS2 – 9-12 место среди 77 команд.

Отдельно стоит отметить сборную команду по дисциплине Valorant, которая в этом году побила свой рекорд и заняла 5-6 места среди 59 команд. Ранее высшим результатом команды было 7-8 место.

Поздравляем ребят с достигнутыми результатами и желаем стремиться к новым высотам, а также продолжать развивать киберспорт в ГУУ.

