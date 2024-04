Студенты встретились с участником специальной военной операции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Александр Малов (в центре) со студентами и преподавателями СПбГАСУ

В СПбГАСУ 27 марта состоялась встреча студентов автомобильно-дорожного факультета и факультета инженерной экологии и городского хозяйства с участником специальной военной операции рядовым Александром Маловым. Он рассказал о своём боевом опыте, примерах мужества и героизма наших военнослужащих. Александр Малов был мобилизован 30 сентября 2022 г. После полученного ранения спустя девять месяцев вернулся из зоны боевых действий. Награждён медалью Жукова.

Александр поделился со студентами тем, что происходит на передовой, как меняются приоритеты, ценности и отношение к жизни. Подчеркнул значимость человеческих отношений в армии, основанных прежде всего на доверии друг другу. Студенты узнали, что за каждым наступлением стоит тщательная подготовка, строгая дисциплина, мужество и невероятная самоотдача каждого.

Обучающиеся задавали вопросы об эмоциональном состоянии в экстремальных ситуациях, мерах безопасности в зоне СВО и обстановке на освобождённых территориях. Многие признавались, что по-новому взглянули на службу в армии. Студенты также интересовались возможностями оказания материальной помощи военнослужащим и гражданскому населению. Работа по сбору помощи ведётся и в СПбГАСУ.

Участники встречи выразили искреннюю благодарность Александру Малову и всем, кто сражается за безопасность нашей страны.

