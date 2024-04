Сотрудничество Политеха и Индии: новые горизонты развития

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С момента создания российско-индийской ассоциации высших учебных заведений в 2015 году, связи Политеха с ведущими университетами Индии плодотворно развивались. Сегодня СПбПУ реализует с коллегами несколько научных проектов при поддержке государственных фондов РФ и Индии и в рамках сети БРИКС. Только за последние два года Политех участвовал в международной научной конференции «7th International Conference on Nanostructuring by Ion Beams», ежегодном глобальном саммите AICGS-2023 (Annual International Conference and Global Summit), а также в шести крупных образовательных выставках Индии. С научными сотрудниками из Индии у ученых СПбПУ 154 совместные публикации в SCOPUS. В конце марта в Политехническом университете состоялась онлайн встреча с «Инвест Индия» — национальным индийским агентством по продвижению и содействию инвестициям. Основная деятельность агентства — точечная поддержка местных и зарубежных инвесторов в рамках полного цикла инвестирования на рынке Индии.

Политех обсудил направления сотрудничества с агентством «Инвест Индия» в рамках программы «Стартап Индия» по продвижению российских стартапов и прорывных инновационных проектов на рынок Индии, а также индийских стартапов на рынок России.

Мировой рынок науки и технологий постоянно меняется, требуя развития и внедрения новых идей. В этом контексте особую роль играют международные партнёрства и совместные проекты, направленные на создание инновационных разработок и их продвижение. Примерами таких решений могут послужить проекты международного политехнического акселератора, которые Политех представил на встрече. Среди них — программное обеспечение для промышленной автоматизации «Альфа-Платформа». Данная программа широко применяется в российской индустрии, а также в научно-образовательном процессе Высшей школы управления кибер-физическими системами СПбПУ, которую на встрече представлял доцент Владимир Хохловский.

Очистка воды и сточных вод при помощи феррата — еще одна технология, актуальная как для российского, так и для индийского рынка, которую представила на встрече Анна Коняшина, руководитель проекта и выпускница международного политехнического акселератора.

Все эти инновационные и перспективные проекты ориентированы на решение актуальных проблем современности. Помимо них СПбПУ предлагает для реализации в сотрудничестве с учеными и специалистами из России и Индии и другие проекты: система санитарного мониторинга на основе искусственного интеллекта; биотехнологии защиты водных ресурсов в мегаполисе; высокотехнологичные полимерные композиционные материалы; использование микроводорослей для поглощения углекислого газа.

Одним из ключевых обсуждений стало привлечение индийских экспертов для участия в акселерационных программах стартапов. Это позволит не только обмениваться опытом и знаниями, но и получать ценные сведения о специфике развития высокотехнологичных рынков Индии, особенностях применения стартапов на местном рынке, источниках финансирования и инновационной инфраструктуре страны.

Стороны обсудили содействие со стороны агентства «Инвест Индия» в организации сотрудничества Политехнического университета с промышленными и профессиональными ассоциациями Индии по различным направлениям. Совместно с партнерами из Индии (университетами и исследовательскими институтами) планируется разработка инновационных решений в области актуальных для Индии вызовов, таких как экология, сельское хозяйство, умный город, цифровая трансформация, биомедицинские технологии, общественная безопасность.

Учитывая, что в Индии очень хорошо развита металлургическая промышленность, на встрече обсудили предложения университета для предприятий этой отрасли. Доцент Высшей школы физики и технологий материалов Антон Наумов представил индийской стороне возможности по сотрудничеству в области разработки физических и численных моделей с целью оптимизации производственных процессов в металлургии.

Также, наш университет, имеющий обширный опыт в переподготовке и повышении квалификации специалистов промышленных и инновационных компаний, готов предложить индийским партнерам разработку совместных программ на базе Политехнического университета. В том числе такое сотрудничество возможно и в рамках онлайн образования. Антонина Андреева, специалист Центра открытого образования СПбПУ презентовала наработки университета в этой области и лучшие практики организации дистанционного обучения в СПбПУ.

Такие проекты не только способствуют развитию научных знаний и технологий, но также укрепят дружественные отношения между нашими странами и поспособствуют созданию благоприятной среды для инноваций и развития. Международное партнерство в области образования, науки и технологий — это ключевой фактор успеха в современном мире.

