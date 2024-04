«Роснефть» проведёт открытый чемпионат по виртуальному бурению горизонтальных скважин

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 апреля стартовала регистрация на Лигу геонавигации – открытый чемпионат по виртуальному бурению горизонтальных скважин в сложных геологических условиях. Соревнование состоится в рамках ИТ-Марафона, который шестой год подряд организует крупнейший научно-исследовательский и проектный институт «Роснефти» в Уфе.

Проведение специализированных соревнований способствует популяризации науки в нефтегазовой сфере, привлекая к решению нестандартных производственных задач профессионалов отрасли и талантливую молодежь. Для студентов – это шанс заявить о себе на всю страну и стать частью команды НК «Роснефть».

В этом году Лига геонавигации пройдет для профессионалов нефтегазовой отрасли и студентов вузов. Участникам предстоит в режиме реального времени проанализировать текущую геологическую ситуацию на основании поступающих данных, оценить риски и выстроить траекторию скважины в корпоративном симуляторе «РН-Горизонт+».

Специалисты будут состязаться в трёх онлайн-турах в сентябре-октябре, студенты – в двух онлайн-турах в ноябре. Задания Лиги будут посвящены ключевым нефтегазовым регионам России.

Лучшие участники по итогам всех туров встретятся в декабре в Москве, где состоится розыгрыш главного приза.

Зарегистрироваться на Лигу Геонавигации можно на сайте: https://events.rn.digital/hack/liga2024.

В рамках ИТ-Марафона Компания проведет в 2024 году также Академический турнир и Хакатон для программистов-робототехников. Регистрация на турнир уже идет на сайте https://events.rn.digital/hack/Academic2024.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

1 апреля 2024 г.

