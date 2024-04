Проект студентов НГУ прошел в финал Всероссийского телевизионного конкурса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Студентки Гуманитарного института НГУ направления «Журналистика» Ксения Павлова,Вероника Ряскина, Лилия Бочкарева, Полина Бородич и Екатерина Филимонова стали финалистами десятого юбилейного Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». Они представили проект «Ты в порядке?», выпуск про фобию. Видео стало одним из трех претендентов на победу в номинации «Интернет-проект».

— Проект «Ты в порядке?» уже более двух лет помогает студентам НГУ и тем, кто его смотрит, справляться со своими ментальными проблемами. Каждый выпуск показывает, что психологическое здоровье так же важно, как и физическое. Герой нашего ролика про фобию боится темноты. Мы подробно рассказали об этом и о том, как он учится бороться со своей тревогой.

Я неожиданно узнала, что работа нашей редакции прошла в финал «ТЭФИ». На паре одногруппник скинул пост из телеграм-канала конкурса, где были опубликованы результаты. Конечно, это очень обрадовало! Я сразу же скинула эту новость в чат редакции, и мы обменялись счастливыми стикерами, — рассказала студентка 2 курса ГИ НГУ Ксения Павлова.

Проект «Ты в порядке?» реализуется в Новосибирском госуниверситете с марта 2022 года. За это время вышло 23 выпуска, каждый из которых посвящён конкретной психологической проблеме. Благодаря историям героев студенты понимают, что всегда могут обратиться за помощью.

В проекте принимают участие сотрудники из Отдела психологической поддержки НГУ.

