Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Алексей Морозов

В 1986 г. группе ленинградских инженеров-строителей была присуждена Государственная премия СССР за создание мембранных покрытий большепролётных зданий и сооружений. Первым в списке рабочей группы значился Алексей Морозов (1907–1987) – выпускник кафедры металлических конструкций ЛИИКС (ныне СПбГАСУ), архитектор, гражданский инженер, учёный, академик с мировым именем, руководитель школы инженеров большепролётных конструкций. Специалист и патриот, который в годы войны строил оборонительные сооружения в блокадном Ленинграде и всю жизнь – значимые объекты по всей стране и за рубежом.

Алексей Петрович окончил ЛИИКС в 1933 г. Его первой профессиональной разработкой стал параболический бункер длинной более 300 метров для Балхашского медеплавильного завода в 1937 г. Многие годы специалист удивительным образом успешно сочетал профессиональную деятельность с двумя видами спорта: разрабатывал инновационные инженерные конструкции, в теннисе считался пятой ракеткой Ленинграда, в баскетболе стал чемпионом страны.

В блокадном городе строил оборонительные сооружения, огневые точки на первых этажах домов на Литейном проспекте, окраинах. И даже в то суровое и голодное время спорт не бросил: весной 1942 г. во время блокады Алексей Морозов организовал тренировки баскетболистов во Дворце культуры и техники им. Первой пятилетки, а в августе – легендарный баскетбольный матч на стадионе им. Ленина (ныне стадион «Петровский»), в котором приняли участие его команда, работавшая на заводе, и три команды военных 36-й дивизии. Алексей Петрович вспоминал, что первая блокадная зима, голод, мёртвые окна домов, застывшие трамваи не смогли сломить могучие организмы спортсменов.

Алексей Морозов был награждён медалями «За оборону Ленинграда» (1943 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В мирное время знаменитый баскетболист, мастер спорта и профессиональный инженер вложил много сил и таланта в возведение крупнейших спортивно-зрелищных сооружений и стадионов. Он говорил, что красота современных художественно осмысленных конструкций сродни красоте спорта.

В послевоенные годы он работал руководителем сектора, затем главным конструктором института по проектированию промышленных зданий и комплексов ПИ-1, где шло освоение большепролётных конструкций. В 1952 г. Алексей Петрович был приглашен для выполнения сложных математических расчётов металлического каркаса высотной гостиницы «Ленинградская» на Комсомольской площади в Москве. В 1955 г. под руководством Морозова возведён Завод железобетонных изделий им. ВЛКСМ, сборочный цех на заводе железобетонных изделий в Автово.

Алексей Петрович стал одним из ведущих специалистов в области строительной техники, проектирования металлургических, судостроительных и других промышленных предприятий, инженером и учёным. Так постепенно складывалась «школа Морозова», которую прошли многие известные инженеры.

Под руководством Морозова формировался новый облик Ленинграда-Петербурга: без зданий с большепролётными конструкциями уже невозможно представить панораму города. Среди известных сооружений Морозова значатся дворец спорта «Юбилейный», яхт-клуб на Петровской косе, наземные павильоны станций метро «Пионерская», «Пролетарская», «Площадь Александра Невского», «Девяткино», «Удельная», спортзал и учебные корпуса Санкт-Петербургского государственного университета в Петергофе. Он также спроектировал ряд сооружений в других городах СССР и дворец спорта в г. Зуль (ГДР).

В 1972 г. была опубликована монография А. П. Морозова «Общественные здания и пространственные конструкции», в которой автор обобщил богатейший материал по истории вопроса со времён Древнего Рима до современности. «К концу XX века человечество научится перекрывать пролёты в 500–600 метров…» – говорил в конце жизни учёный.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI