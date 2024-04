Приглашаем на встречу с кинорежиссёром Юрием Быковым

Source: MIL-OSI Russian Language News

3 апреля 2024 года в рамках V Всероссийского фестиваля студенческих короткометражных фильмов «Киносфера» в ГУУ состоится public-talk с Юрием Быковым.

Юрий Быков – российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, композитор, продюсер, музыкант, аранжировщик, писатель, поэт. Автор полнометражных картин «Жить», «Дурак», «Завод», «Сторож» и других, режиссёр первых сезонов сериалов «Метод» и «Спящие». Лауреат и номинант множества российских и зарубежных премий и кинофестивалей, включая «Кинотавр», «Ника», ТЭФИ, Каннский кинофестиваль, Шанхайский международный кинофестиваль и другие.

У всех желающих будет возможность поговорить с Юрием Быковым об особенностях производственного процесса в киноиндустрии, задать интересующие вопросы и обсудить его творчество. После лекции состоится автограф-сессия.

Обязательно зарегистрируйтесь на встречу. Количество мест ограничено.

Ждём вас 3 апреля в ПА-25 к 15:00.

