Представители ГУУ посетили Демиховский машиностроительный завод

29 марта представители Государственного университета управления и Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева посетили Демиховский машиностроительный завод, который входит в состав АО «Трансмашхолдинг».

В мероприятии приняли участие директор Центра управления инжиниринговыми проектами ГУУ Владимир Филатов, инженер-исследователь Центра Дмитрий Малахов, профессор кафедры «Автомобили и тракторы» НГТУ им. Р.Е. Алексеева Владимир Макаров и сотрудники молодежной научной лаборатории ГУУ.

Делегация посетила конструкторское бюро завода, где участники познакомились с задачами, решаемыми в рамках предприятия, изучили процесс производства вагонов, а также пообщались с инженерами и обменялись опытом. Ключевой темой встречи стало обсуждение деталей сотрудничества в рамках проекта межвузовского студенческого конструкторского бюро.

Сотрудничество инженерных групп ГУУ и НГТУ им. Р.Е. Алексеева уже имеет успешную историю выполнения проектов. В их числе – работы по НИОКР «Выполнение тягового расчёта с целью определения основных параметров тяговых электродвигателей и трансмиссии, способных обеспечить необходимые тягово-скоростные характеристики самоходной электрической подметально-вакуумной коммунальной машины ВКМ2020Э», выполненные по заказу ООО «Меркатор Калуга».

Напомним, что в ноябре 2023 года Государственный университет управления и крупнейшая в России машиностроительная группа АО «Трансмашхолдинг» заключили соглашение о взаимодействии в образовательной и научной сферах, в рамках которого сейчас ведутся работы по реализации проекта межвузовского студенческого конструкторского бюро.

