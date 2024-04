Правительство упростило подключение жителей СНТ к энергоснабжению

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 29 марта 2024 года №395

Правительством России 29 марта принято постановление, предусматривающее упрощение порядка заключения договоров энергоснабжения граждан, проживающих в садовых некоммерческих товариществах (СНТ).

Теперь для заключения прямого договора энергоснабжения гражданину, проживающему в СНТ, достаточно подать заявку в энергосбытовую организацию и в режиме «одного окна» получить бесплатную комплексную услугу.

Энергосбытовая организация после получения заявки от гражданина на заключение договора создаёт для него личный кабинет на своём сайте, в котором размещается проект договора энергоснабжения, а также информация о допуске в эксплуатацию уже имеющегося у гражданина прибора учёта электроэнергии. Энергосбытовая организация сама урегулирует с сетевой организацией все необходимые мероприятия, а допуск прибора учёта электроэнергии будет осуществлён сетевой организацией в течение 30 дней.

«Принятые изменения позволят существенно упростить выход садоводов на прямой договор с энергосбытовой организацией, что повысит качество обслуживания и энергоснабжения граждан», – отметил вице-премьер Александр Новак.

