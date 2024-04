НИУ ВШЭ запускает 12 новых программ высшего образования в формате онлайн

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики открывает новые онлайн-программы по маркетингу, праву, ИТ, психологии и другим направлениям. С 1 апреля для поступления стали доступны 10 магистерских программ, а с 14 июня запустятся 2 новые программы онлайн-бакалавриата. Всего в НИУ ВШЭ в 2024 году открыт набор на 33 программы бакалавриата и магистратуры в формате онлайн.

Три новые программы онлайн-магистратуры ориентированы на подготовку специалистов в ИТ. Программы будут открыты на факультете компьютерных наук.

Первая, «Инженерия данных», направлена на подготовку специалистов, способных выстраивать процессы извлечения, преобразования и хранения больших данных. Согласно внутреннему исследованию рынка труда НИУ ВШЭ за 2023 год, наибольшая потребность в таких специалистах наблюдается в крупных российских компаниях, таких как Сбер, Тинькофф и другие. Аналитика платформы онлайн-рекрутинга hh.ru подтверждает растущий спрос на дата-инженеров, количество вакансий с января 2023 года по январь 2024 увеличилось в 3 раза.

Вторая, «Аналитика больших данных», обеспечит рынок специалистами в области Data Science, владеющими навыками обслуживания инфраструктуры для работы с данными и их хранения, визуализации и построения BI системы.

Третья программа для маркетологов — «Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом», она затронет аспекты работы маркетинга и ИИ. Ее появление обусловлено растущим спросом на специалистов, сочетающих технические навыки, а также маркетинговые и продуктовые компетенции. Студентов подготовят к работе с данными, использованию технологий ИИ для создания продуктов и стратегий для их продвижения. По данным hh.ru, ежемесячно для digital-

Также для абитуриентов станет доступна программа в пермском кампусе НИУ ВШЭ на стыке юриспруденции и информационных технологий — «ИТ-юрист». Она будет готовить профессионалов в решении задач правового сопровождения проектирования, разработки и эксплуатации программных продуктов и информационных систем, а также в области защиты информации и персональных данных. По данным hh.ru существует стабильная нехватка юристов в сфере ИТ. С января 2023 года по март 2024, на сервисе, в среднем, остаются открытыми 500 вакансий для таких специалистов.

Кроме того, в московском кампусе в Школе инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ запустилось направление «Управление инновационным бизнесом», на котором будут готовить руководителей и лидеров бизнеса — собственников инновационных компаний, предпринимателей, организаторов и руководителей проектов. Обучение основывается на синтезе управленческих и предпринимательских компетенций, в преподавательский состав программы вошли практики и эксперты из сферы бизнеса.

Среди вариантов для обучения на английском языке также Школа инноватики и предпринимательства запустила онлайн-трек программа «Международный бизнес». Она отвечает запросу на специалистов по интернационализации бизнеса от масштабирующихся компаний, которые планируют выйти на международный рынок или уже работают на нем.

Программы факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ пополнятся двумя направлениями. Зачисление на «Интерактивный дизайн» будет происходить в ходе конкурсного отбора по итогам собеседования и конкурса портфолио, студенты получат навыки создания и продвижения цифрового креативного продукта. Вторая программа, «Управление в креативных индустриях», направлена на подготовку специалистов по запуску стартапов и управлению организациями и проектами в творческих сферах.

Очные программы по психологии, а именно «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» и «Психоанализ и психоаналитическая психотерапия», теперь доступны для онлайн-студентов. Программы факультета социальных наук НИУ ВШЭ объединяют ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области психоанализа и сочетают глубокую теоретическую подготовку с интенсивной практикой.

Кроме того, расширился перечень программ для бакалавриата в онлайн-формате. На факультете креативных индустрий откроется программа «Глобальные цифровые коммуникации», где будут готовить универсальных специалистов по работе с различным контентом с компетенциями по анализу данных в виртуальной среде. В пермском кампусе НИУ ВШЭ на факультете социально-экономических и компьютерных наук бакалавриат «Программные системы и автоматизация процессов разработки» направлен на подготовку востребованных на рынке специалистов: фулстек-разработчиков, девопс-инженеров и руководителей команд разработки. Программа подойдет тем выпускникам, которые хотят реализовать себя в ИТ-индустрии.

Всего в 2024 году НИУ ВШЭ откроет прием на 33 онлайн-программу высшего образования: 28 магистерских и 5 бакалаврских. Обучение проходит по временным стандартам, где на бакалавриат отводится 4 года обучения, а на магистратуру 2 года. По итогу обучения и защиты диплома студенты получат диплом очной формы обучения государственного образца с приложением на английском языке.

