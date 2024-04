Наши студенты заняли первые места на Межвузовской олимпиаде «Менеджмент на транспорте и в логистике»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном университете управления прошла XVII Межвузовская студенческая олимпиада «Менеджмент на транспорте и в логистике», в рамках которой команды выступили с защитой проектных работ, и наши студенты заняли первые места.

В конкурсе соревновались не только студенты ГУУ, но и МАДИ, РАНХиГС, Самарского национального исследовательского университета им академика С.П. Королёва, РУТ (МИИТ). Выступая перед жюри, команды из российских вузов показали высокий уровень подготовки — предложенные ими решения задач менеджмента транспортной отрасли были выполнены на уровне профессионалов с качественной экспертизой.

Открыли олимпиаду советник при ректорате Николай Михайлов, директор проектного офиса ГУУ Анастасия Лобачёва, заведующий кафедрой управления транспортными комплексами Алексей Степанов.

В конкурсе проектных работ выступали представители 13 проектных команд. Также в рамках олимпиады был проведен конкурс научных работ.

В состав жюри, которые отобрали лучшие работы, вошли директор по развитию АО «Орех» Антон Клочков, директор по региональному развитию производственной компании «ЛИДЕР» Жанна Андреева, коммерческий директор техцентра Varaosa Евгений Коновалов, генеральный директор ООО «Дрим Авто» Дмитрий Харитошин, генеральный директор LKTK Group Александр Кибальников, исполнительный директор FS Mackenzie Андрей Горбатов.

Они отобрали лучшие работы и вынесли свои вердикты, распределив призовые места и особые номинации между участниками.

Лауреатами конкурса проектных работ стали:

1 место — команда «Сим симы», ГУУ;

2 место — команда Gastroli, ГУУ;

3 место — команда ЭСПИ, РАНХиГС.

Лауреатами конкурса научных работ стали:

1 место — Максим Должиков, РУТ (МИИТ);

2 место — Артур Зуев, РУТ (МИИТ);

3 место — Виктория Зелинская, РАНХиГС.

Также жюри отметило специальным призом команду Самарского национального исследовательского университета им академика С.П. Королёва. А приз организационного комитета выиграла команда МАДИ.

Первое место среди видеовизиток заняла команда студентов 3 курса программы «Управление автомобильным бизнесом» ГУУ Gastroli.

По итогам олимпиады состоялись торжественная церемония награждения победителей и памятное фотографирование.

Олимпиада «Менеджмент на транспорте и в логистике» – ежегодное мероприятие Института отраслевого менеджмента ГУУ. Проведение такого конкурса отражает отраслевую специфику, продуктовый подход и коллаборацию с партнёрами в образовательном процессе.

