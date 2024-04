Начался отбор заявок на премию «Горы России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В понедельник, 1 апреля, стартовал прием заявок в рамках третьей национальной премии «Горы России», которая привлекает внимание к потенциалу горнолыжных курортов страны и способствует развитию этой отрасли. В 2024 году премия сохранит народное онлайн-голосование на официальной информационной платформе горыроссии.рф и пройдет в 24 номинациях, 8 из которых – общероссийские и 16 – региональные. Номинанты могут подать заявки до 14 августа, а народное онлайн-голосование пройдет с 15 августа по 15 октября.

«Туризм – одна из эффективных точек роста, то, за счет чего мы будем в том числе развивать экономику предложения, инвестировать в регионы, обеспечивать рабочие места. Россия имеет огромный потенциал для роста экономики впечатлений и привлечения инвестиций в развитие внутреннего туризма», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Участниками премии могут стать горные и горнолыжные курорты и комплексы, расположенные на территории России, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. В числе номинаций, помимо горнолыжных курортов, будет выбран лучший отель ski in / ski out, лучший глэмпинг в горах, лучший спа-отель в горах и другие.

«Национальная премия «Горы России» всего за два года стала больше чем премией, она является единственной народной наградой в области горнолыжного туризма, а ее цель – развитие российских горных и горнолыжных курортов, вовлечение в формат круглогодичного активного отдыха в горах жителей нашей страны. Каждый год народное онлайн-голосование определяет лучших представителей горнолыжной отрасли, и мы в торжественной обстановке награждаем лауреатов за выдающиеся достижения и инновационные подходы к развитию туризма в горах России. Проведение премии является важным шагом на пути развития отечественного горнолыжного туризма», – поделился генеральный директор АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий» Илья Виноградов.

Подведение итогов онлайн-голосования завершится 31 октября, а церемония награждения победителей пройдет в Москве в ноябре в преддверии горнолыжного сезона.

Премия «Горы России», привлекая внимание к потенциалу горнолыжных курортов страны, является социально значимым проектом в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Справочно За период проведения премии «Горы России» было подано 697 заявок, вовлечено более 500 экспертов индустрии, лауреатами стали 54 представителя отрасли. В ходе народного онлайн-голосования получено более 270 тысяч голосов.

