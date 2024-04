Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая подведению итогов расчёта индекса качества городской среды для 1117 городов.

Марат Хуснуллин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в пресс-конференции, посвящённой подведению итогов расчёта индекса качества городской среды

По итогам 2023 года его среднее значение составило 200 баллов, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Индекс качества городской среды – это не соревнование городов, а эффективный инструмент определения приоритетов их развития. Он помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей. В этом году мы его посчитали уже в шестой раз. Так, по итогам прошлого года доля городов с благоприятной средой за пять лет выросла до 68% – их число достигло 759. Среднее значение индекса составило 200 баллов. По сравнению с 2019 годом он вырос на 18%. Особо отмечу, что все три достигнутых показателя выше плановых значений нацпроекта. Это не просто цифры, а реальные дела, потому что люди видят, как города меняются», – сказал Марат Хуснуллин.

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на основании данных, полученных от регионов, МВД, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата, института развития «ДОМ.РФ».

С 2019 года реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жильё и городская среда». Всего по нацпроекту уже благоустроено более 65 тыс. дворовых и общественных пространств.

По словам Министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, индекс качества городской среды является эффективным инструментом оценки потенциала развития российских городов. «Перед нами стоит очень важная задача по улучшению качества городской среды к 2030 году, обозначенная Президентом Российской Федерации. Индекс качества городской среды – инструмент мониторинга развития и улучшения жизни в российских городах, который оценивает не только благоустройство территорий и общественных пространств, но и развитие дорожной сети и транспортной и социально-досуговой инфраструктуры, пешеходной доступности к городским точкам притяжения, безопасности. За пять лет расчёта индекса среднее значение увеличилось с 163 до 200 баллов, а доля городов с благоприятной средой – с 23 до 68%. Повышение индекса – результат системной работы и комплексного подхода к улучшению качества городской среды», – отметил Ирек Файзуллин.

Глава Минстроя также подчеркнул, что именно слаженная работа управленческих команд органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, бизнеса, граждан приводит к положительному результату.

«Главная цель индекса – обращать внимание управленческих команд на слабые места в городской инфраструктуре, например, очевидный дефицит важных для людей объектов – школ, детских садов, спортивных, медицинских и культурных объектов, на недостаточный уровень озеленения или транспортной доступности. Всего при расчёте мы учитываем несколько десятков показателей. Отмечу, что мы не ограничиваемся только сигналами. “ДОМ.РФ” предлагает городам различные механизмы повышения качества жизни людей. Как итог такого подхода, мы видим активный рост индекса в городах, для которых мы разрабатываем мастер-планы, где финансируем строительство жилья или инфраструктурные проекты, где работают выпускники программы “Архитекторы.рф”. В этом году число городов с благоприятной средой на 14% (156 населённых пунктов) превысило плановое значение (603)», – отметил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

По итогам прошлого года самыми комфортными городами-миллионниками признаны Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар. Среди городов с населением от 100 тысяч до 1 миллиона человек комфортными признаны Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск, Нижневартовск.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, они характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств: жильё, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговый индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, – 360. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

Именно комплексное преобразование территорий позволяет городу развиваться, конкурировать за ресурсы и людей, которые хотят в нём жить, работать, воспитывать детей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI