Марат Хуснуллин: В пяти регионах-лидерах ввели более 300 объектов водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода»

Водозаборный узел, село Старая Гута, Брянская область Станция очистки воды, село Нижнеспасское, Тамбовская область Станция очистки воды с водозабором, село Яблоновый Гай, Саратовская область Реконструкция насосной станции №1 Восточной системы водоснабжения, Орехово-Зуевский городской округ, Московская область Строительство водозаборной скважины и двух резервуаров, с.п.Былым, Кабардино-Балкарская республика Предыдущая новость Следующая новость Водозаборный узел, село Старая Гута, Брянская область

В регионах России с 2019 года выполняются мероприятия федерального проекта «Чистая вода» в составе национального проекта «Жильё и городская среда». За пять лет было построено и модернизировано 1183 объекта водоснабжения и водоподготовки, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Как отметил Президент в своём ежегодном обращении к Федеральному Собранию, доступ граждан к качественной питьевой воде остаётся одной из важнейших и актуальных задач. Это основа здоровья всей нации, поэтому мы активно обновляем объекты централизованного водоснабжения, в том числе по федеральному проекту “Чистая вода”. Среди лидеров по объёму выполненных работ с 2019 года можно отметить Брянскую и Московскую области, Кабардино-Балкарскую Республику, Тамбовскую и Саратовскую области. В целом до конца 2024 года по этому проекту планируем улучшить качество питьевого водоснабжения для 5 миллионов человек», – сказал Марат Хуснуллин.

В Брянской области введено и реконструировано 126 объектов. Всего до конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию и модернизировать 140 объектов нарастающим итогом. Благодаря комплексной работе обеспеченность населения области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения с начала реализации проекта выросла почти на 7% и составила 89,11%.

В Московской области с 2019 года введено 57 объектов водоснабжения, 16 из них – в прошлом году. В числе наиболее масштабных объектов можно назвать реконструкцию насосной станции №1 Восточной системы водоснабжения в Поточино и строительство повысительной насосной станции в Люберцах.

В Кабардино-Балкарской Республике в рамках проекта «Чистая вода» за 2019–2023 годы выполнены работы по строительству и реконструкции 66 объектов водоснабжения, построено и реконструировано порядка 180 км водопроводных сетей. На сегодня качественным водоснабжением обеспечено около 92% жителей республики.

В Тамбовской области за время реализации федерального проекта построено 43 объекта. К концу этого года планируется обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 93,3% жителей региона. Благодаря вводу в эксплуатацию 10 объектов в прошлом году этот показатель достиг 92,87%.

В Саратовской области за время реализации проекта возвели 40 объектов, в том числе 14 – в 2023 году. Среди объектов прошлого года можно отметить строительство новой станции обезжелезивания в городе Петровске, реконструкцию системы водоснабжения в рабочем посёлке Екатериновка.

«В рамках национального проекта “Жильё и городская среда” реализуется ряд проектов, программ и инициатив. Один из них, федеральный проект “Чистая вода”, реализуется уже шестой год. Основная его цель – повышение качества питьевой воды – достигается посредством модернизации существующих систем и строительства новых объектов водоснабжения. Благодаря реализации проекта на сегодняшний день удалось обеспечить качественной питьевой водой 88,59% жителей страны, а в городах этот показатель достиг 94,99%. Такой результат возможен только благодаря комплексной работе на федеральном и региональном уровне, которая продолжается и в этом году», – отметил статс-секретарь – заместитель Министра строительства и ЖКХ Юрий Муценек.

