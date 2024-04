Институт маркетинга приглашает на Большой квиз по живописи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

3 апреля 2024 года Институт маркетинга ГУУ проведёт Большой квиз по живописи.

Казалось бы, какое отношение Государственный университет управления имеет к живописи? Дело в том, что в Институте маркетинга готовят специалистов, в том числе и для креативных индустрий, поэтому уделяется время даже изобразительному искусству. Тем более, там открылась новая программа по рекламному дизайну.

Квиз — это не только метод проверить знания, но и способ узнать что-то новое и интересное. Это не сложный экзамен, а интересный формат теста по кругозору в области изобразительного искусства. Если вам любопытно проверить, отличите ли вы Моне от Мане или узнать подробности о художниках от Леонардо Да Винчи до Энди Уорхола и обратно, то приглашаем на Большой квиз по живописи.

Зарядите телефон. Он понадобится для ответов.

Также необходимо зарегистрироваться, количество мест ограничено. А ещё, на основе регистрации мы сможем договориться с преподавателями, если у вас в это время пары.

Ждём вас 3 апреля в ПА-25 к 11:15.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI