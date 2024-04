Изучить керн, побывать в Арктике и узнать, что такое стратиграфия – в павильоне «Роснефти» стартуют Дни геологии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» со 2 по 7 апреля пройдут Дни геологии. Посетители экспозиции смогут не только узнать об инструментах и методиках геологоразведки, но и увидеть уникальные кадры из научных экспедиций Компании на Крайний Север. Для гостей павильона с лекциями выступят сотрудники «Роснефти» – ведущие геологи страны. Также в программе тематической недели – презентации, мастер-классы по раскопке и созданию слепков, викторины с памятными призами. Всю неделю в павильоне представлена геологическая фотоколлекция «Роснефти», созданная совместно с ПАО «Геотек Сейсморазведка».

Торжественное открытие Дней геологии состоится 2 апреля. В этот день сотрудники «Роснефти» расскажут об уникальном научном проекте стратиграфического бурения в морях Российской Арктики. Гости павильона узнают, как добывают керн и какую информацию о континентальном шельфе извлекают специалисты из образцов пород. Всю неделю в кинозале павильона будут транслироваться документальные фильмы о геологических исследованиях. Посетители экспозиции смогут стать участниками экспедиций в северные моря, а также узнать, как люди открывали для себя нефть и с чего начиналась нефтедобыча.

5 апреля в рамках недели геологии пройдет День МГУ им М.В. Ломоносова. МГУ – ключевой вуз-партнер Компании с 2006 года. Среди основных направлений сотрудничества – научно-исследовательская деятельность, подготовка и переподготовка кадров. Ведущие научные сотрудники университета расскажут о современных технологиях геофизических исследований, геологических процессах и подводных ландшафтах. Завершится День МГУ показом документального фильма «Влюбленные в Арктику» об Анне Трофимовой, начальнике экспедиционного отряда по науке «Арктического Плавучего Университета».

Чьи имена носят месторождения «Роснефти», как подсчитать запасы нефти и газа, и как менялись варианты предоставления геологических результатов: от чертежей на миллиметровой бумаге до 3Д-моделей и нейросетей – расскажут сотрудники Тюменского нефтяного научного центра Компании.

В День геолога – 7 апреля – в павильоне Компании выступят геологи «Роснефти» с научно-популярными лекциями. Посетители узнают, можно ли разобраться в геонавигации с нуля и как стать нефтяным геологом. Среди спикеров также Сергей Гирвич, начальник масштабных научных экспедиций «Роснефти», которые уже 4 полевых сезона проводятся в арктических морях на научно-исследовательском судне «Бавенит».

Об основных мероприятиях Дней геологии в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы сможете узнать на сайте «НК «Роснефть» и официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона – по графику выставки.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

1 апреля 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI