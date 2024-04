Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 23 по 30 марта в Санкт-Петербургском политехническом университете проходил ежегодный фестиваль для школьников 9-11 классов «Вызов Политехника», в котором участвовало более 200 человек.

В командном соревновании учащиеся решали исследовательские и научные задачи различной направленности, применяли инженерные знания и показывали умение творчески мыслить. В этом году в рамках фестиваля прошёл кейсовый чемпионат PolyCase по трём направлениям.

Раньше такое мероприятие проводили в Политехе сотрудники Института машиностроения, материалов и транспорта. В этом году мы сделали полноценный кейсовый чемпионат, в котором участвовали старшеклассники, увлечённые техническими и гуманитарными предметами , — отметил, менеджер Центра по работе с абитуриентами СПбПУ Егор Кручинин.

Участники инженерных соревнований собирали робота из предложенных материалов и составляли программу, чтобы механизм нашёл в лабиринте ключи. Команды инженерного кейсового чемпионата разрабатывали концепцию энергонасыщенных тракторов, которым предстоит работать с разными грузами и позициями. Перед ребятами социогуманитарного направления стояла проблема логистики при транспортировке нефти и газа от месторождений до Арктики. В 3D-кейсе понадобились умения работать в специальных программах, чтобы спроектировать конструкцию вантового моста и напечатать получившуюся модель на 3D-принтере.

В итоге в соревнованиях победили ученики школы № 693, Академии цифровых технологий, лицея № 533, гимназии № 586 и гимназии № 406.

Мы не в первый раз участвуем в фестивале. Задание направления “Инженерные соревнования” было интересным. При составлении кода у нас возникли сложности, но мы смогли справиться с проблемами. Наверное, это и позволило нам победить , — поделились впечатлениями учащиеся гимназии № 586.

Лучшие команды получили памятные призы от университета, а также дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, которые можно использовать при поступлении в Политех.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI