Финансовые новости: Нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций на основе отчетности по форме 0420156 «Отчет о платежеспособности»

Значение показателя НС не должно быть менее 1.00. Меньшее значение не свидетельствует о том, что компания не способна исполнять свои обязательства, но указывает на вероятность возникновения проблем с этим в кризисных условиях. Для исключения этого риска компания обязана привести значение показателя НС в соответствие требованиям законодательства. Список значений показателя НС приводится на основании данных отчетности страховщиков по форме 0420156 «Отчет о платежеспособности». Эта информация не является оценкой надежности страховых компаний, а служит одним из индикаторов, отражающих их финансовую устойчивость и платежеспособность. Потребители могут учитывать ее, наряду с другими параметрами, при приобретении страховых услуг, а эксперты, аналитики и инвесторы — при оценке финансовой организации. Значения показателя НС публикуются ежемесячно — в течение двух месяцев после отчетной даты. Публикация показателя не проводится в отношении новых участников рынка — страховых организаций, на дату составления отчетности которыми прошло менее трех месяцев с момента получения лицензий на осуществление страховой деятельности, а также в отношении страховых организаций, у которых на дату публикации показателя НС отозваны все лицензии на осуществление страховой деятельности.

