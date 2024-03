Финансовые новости: Информация о достаточности капитала страховых компаний: теперь на сайте Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России начинает публиковать значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций (показатель НС). Это один из индикаторов, отражающих финансовую устойчивость и платежеспособность компании.

Раскрытие такой информации повысит прозрачность сектора и будет способствовать укреплению доверия к нему. Потребители смогут учитывать ее, наряду с другими параметрами, при приобретении страховых услуг, а эксперты, аналитики и инвесторы — при оценке финансовой организации. Чтобы компания могла исполнять свои обязательства даже в периоды экономического кризиса, у нее должно быть достаточно собственных средств. Поэтому по законодательству значение показателя НС должно быть не менее единицы. Меньшее значение не свидетельствует о том, что компания неспособна исполнять свои обязательства, но указывает на вероятность возникновения проблем в кризисных условиях. Для исключения этого риска компания обязана привести значение показателя НС в соответствие требованиям законодательства. Первая публикация подготовлена на основе отчетности страховых организаций на 31 января 2024 года. В дальнейшем такие сведения будут раскрываться ежемесячно — в течение двух месяцев после отчетной даты. Фото на превью: Jackie Niam / Shutterstock / Fotodom

