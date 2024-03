Финансовые новости: В 2023 году объемы подозрительных операций сократились на 12%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Незаконный вывод средств за рубеж снизился по сравнению с 2022 годом на 15%, до 31 млрд рублей. Объемы обналичивания во всех секторах экономики уменьшились на 11%, до 82,5 млрд рублей.

При этом обналичивание вне банковского сектора (через «продажу» наличных денег торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) сократилось на 21%. Использование банками информации платформы «Знай своего клиента» и принимаемые ими меры позволили втрое уменьшить объемы обналичивания по платежным картам юридических лиц. В три раза снижены объемы подозрительных операций по исполнительным документам, в том числе сведены к минимуму схемы обналичивания через счета нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам. Подробнее читайте в аналитическом комментарии Банка России. Фото на превью: Velishchuk Yevhen / Shutterstock / Fotodom

