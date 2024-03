Финансовые новости: Банк России представил в Государственную Думу Годовой отчет за 2023 год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Доступный кредит, наряду с возросшими расходами бюджета, создал тот импульс, который помог экономике восстановиться уже к середине 2023 года, отметила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в обращении к читателям.

Когда восстановление завершилось, спрос государства, граждан и компаний продолжал быстро расти, но недостаток свободных рабочих рук все больше сдерживал развитие внутреннего производства и спрос смещался на импорт.

В этих условиях, по словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России действовал решительно, чтобы защитить доходы граждан от инфляции, а экономику — от ситуации, когда на спрос в большей мере реагируют цены и валютный курс и в гораздо меньшей — производство и реальное потребление.

По оценке Председателя Банка России, повышение ключевой ставки во второй половине года остановило разгон инфляции и внесло значимый вклад в стабилизацию рубля. В полной мере накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в торможении роста цен в 2024 году.

Эльвира Набиуллина также подчеркнула, что, даже несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, рост кредитования по итогам года был рекордным. Чтобы избежать избыточной закредитованности граждан, Банк России последовательно ужесточал макропруденциальное регулирование.

Большое значение Банк России придавал развитию рынка ценных бумаг, возврату к раскрытию компаниями информации, созданию удобных для граждан инструментов долгосрочных инвестиций, отметила Эльвира Набиуллина.

Среди важнейших задач она назвала разблокировку активов российских инвесторов и выстраивание устойчивой к санкциям системы трансграничных платежей. Эта работа будет продолжена и в 2024 году.

«В главном наша политика остается неизменной — это защита реальных доходов людей и создание условий для сбалансированного роста экономики. Такого роста, который приводит к повышению благосостояния граждан. Этим ценностям Банк России продолжит следовать и в дальнейшем», — говорится в обращении Эльвиры Набиуллиной.

Годовой отчет отражает основные результаты деятельности регулятора, содержит его финансовую отчетность и аудиторские заключения. Одновременно с ним публикуется более компактный документ для широкой аудитории — «Итоги работы Банка России за 2023 год: коротко о главном».

