Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Совет директоров Банка России внес изменения в решение1 о режиме счетов типа «С». Изменения направлены на то, чтобы минимизировать риски необоснованного использования недобросовестными иностранными кредиторами отдельных оснований для списания денежных средств и ценных бумаг с таких счетов.

Исключается возможность перевода денежных средств между счетами типа «С» разных лиц, а также возможность списания/зачисления ценных бумаг, учитываемых на счетах (субсчетах) депо типа «С», между такими счетами (субсчетами) в случае, если соответствующая операция сопровождается переходом прав на такие ценные бумаги. При этом возможность перевода денежных средств, принадлежащих одному и тому же лицу, между разными счетами типа «С» сохраняется.

Исключается возможность приобретения корпоративных ценных бумаг российских эмитентов, которые публично размещаются (обращаются) на организованных торгах, за счет денежных средств на счетах типа «С», за исключением случаев, когда имеется соответствующее разрешение, выданное до 29 марта 2024 года включительно.

Кроме того, в связи с практической неактуальностью из решения о режиме счетов типа «С» исключаются положения о клиринговом банковском счете типа «С» и торговом банковском счете типа «С».

1 Решение Совета директоров Банка России от 21 ноября 2022 года «Об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI