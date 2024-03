Строительство нового горнолыжного курорта «Лагонаки» в Адыгее начнется в 2025 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Строительство круглогодичного курорта «Лагонаки», где планируется создать не менее 2,5 тыс. гостиничных номеров и проложить 35 км трасс, начнется в 2025 году. Возведение комплекса пройдет в несколько этапов, его запуск запланирован на 2028 год. Проект курорта презентовали министру экономического развития России Максиму Решетникову в рамках рабочей поездки в регион.

«Строительство всесезонного горного экокурорта «Лагонаки» начнется в следующем году. В настоящее время уже завершается проектирование горнолыжной деревни, ведется работа по проектированию горнолыжного комплекса» – прокомментировал ход работ руководитель департамента развития горнолыжной деятельности Группы «Мантера» Сергей Глебов.

Полностью построить курорт инвестор ГК «Мантера» планирует к концу 2032 года. Он станет круглогодичным: в летний сезон комплекс будет ориентирован на рекреационный, приключенческий и экологический туризм.

В 2028 году здесь будут введены гостиницы на 642 номера, начнут работу 5 подвесных канатных дорог и не менее 20 км трасс для катания. В общей сложности в гостиницах «Лагонаки» предусматривается создание не менее 2,5 тыс. номеров, рядом будет проложено около 35 км трасс для катания и построено 10 канатных дорог. Предполагаемый общий объем инвестиций составит около 60 млрд рублей.

«Туристическая отрасль республики очень активна, и здесь во многом отражаются те решения, которые принимаются на федеральном уровне. С одной стороны, есть крупные проекты, которые руководство республики активно продвигает. Это, в первую очередь, плато Лагонаки, и новый создаваемый горнолыжный курорт. Это не просто идея, это проект, который Адыгея последовательно реализует, вкладываясь в строительство дорог, инфраструктуры, энергетики. Инвестор пользуется мерами поддержки, которые федеральное правительство по поручению Президента предлагает и реализует. С другой стороны, здесь много малого и среднего бизнеса», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подчеркнул, что горнолыжный комплекс «Лагонаки» один из немногих в России курортов, который строится в непосредственной близости от заповедника (Кавказский биосферный заповедник), поэтому одним из главных условий реализации проекта является минимальное воздействие на окружающую среду и максимальное сохранение природных достопримечательностей.

«В прошлом году завершена реконструкция участка дороги к плато Лагонаки, возводятся объекты газоснабжения и электроснабжения. Вся инфраструктура формируется так, чтобы грамотно регулировать турпотоки и снижать уровень воздействия на окружающую среду. Максимальное сохранение природных достопримечательностей – это главное наше условие при создании курорта. С этой целью все объекты размещения предусмотрены вне особо охраняемых природных территорий. Инвестором уже разработаны эскизные проекты. Считаю важным создать единый архитектурный стиль с отсылкой к аутентичному коду и экологичности при возведении объектов. В приоритете – использование принципов устойчивого развития для минимизации ущерба территории», – сказал Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Он также отметил, что инвестору рекомендовано использовать национальные элементы, натуральные материалы, обеспечить экоконтроль и обустроить пешие маршруты, что ограничит антропогенную нагрузку «дикого туризма».

С запуском проекта регион ожидает увеличение турпотока в 2 раза, появление более 2 тысяч новых рабочих мест и развитие сопутствующих отраслей экономики.

