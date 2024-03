Минэкономразвития России подведены итоги 3 этапа программы льготного кредитования

Source: MIL-OSI Russian Language News

?инэкономразвития России подведены итоги 3 этапа обора проектов по программе льготного кредитования, утвержденной постановлением Правительства РФ № 141. Прием заявок проходил с 1 декабря 2023 года и завершился 20 февраля 2024 г. включительно. Благодаря решению Президента о расширении лимитов программы по номерному фонду с 48 до 59 тыс. номеров и посещаемости аквапарков, круглогодичных парков развлечений и горнолыжных комплексов с 10 до 23 млн человек, будут поддержаны все заявленные инвесторами проекты, отвечающие критериям конкурса.

Подкомиссией по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета в сфере туризма Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации одобрены предложения Минэкономразвития России по включению заемщиков, содержащихся в реестре потенциальных заемщиков, в реестре потенциальных заемщиков крупных инвестиционных проектов, в реестр заемщиков.

По итогам рассмотрения реестров потенциальных заемщиков, отобраны 189 проектов из 55 регионов страны общей стоимостью порядка 900 млрд рублей. В их числе 167 проектов по созданию гостиниц и многофункциональных комплексов (МФК) с общим номерным фондом в 38,1 тысяч номеров. Кредитный портфель таких проектов составит более 518 млрд рублей, а общая стоимость – 759 млрд рублей. Поддержку получат 110 гостиниц и МФК категории 3 4 звезды с номерным фондом 27 тысяч номеров и 57 проектов категории 5 звезд с номерным фондом 11,1 тысяч номеров.

Отбор по программе также прошли 10 проектов по строительству аквапарков, 9 проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и 3 проекта по строительству круглогодичных парков развлечений. Их общее количество посетителей планируется на уровне 21,8 млн человек в год.

Объем кредитного портфеля составит более 101 млрд рублей, общая стоимость – порядка 138 млрд рублей.

